sábado 20  de  junio 2026
INVESTIGACIÓN

Detectan nueva actividad en posibles instalaciones de inteligencia de China en Cuba

Es probable que la base de Bejucal sea una de las tres instalaciones en Cuba que, según reconocieron funcionarios de EEUU son operadas por China, dijo el CSIS

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) detectó reciente actividad que apuntaría hacia la posible presencia de instalaciones de la inteligencia china en Cuba. En un informe, el centro destacó que, durante décadas, la proximidad de Cuba a Estados Unidos confiere a la isla un valor estratégico para la recopilación de inteligencia extranjera.

"Las recientes advertencias de altos funcionarios estadounidenses sobre la expansión de las actividades de inteligencia de China y Rusia han vuelto a centrar la atención en el papel de Cuba en el apoyo a dichas operaciones, a tan solo 90 millas de las costas de Estados Unidos", indicaron.

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En 2024, el CSIS identificó cuatro emplazamientos en Cuba que contaban con equipos capaces de facilitar la recopilación de inteligencia de señales (SIGINT), incluidos varios con posibles vínculos con China. Un análisis posterior de dos de estos sitios, realizado en 2025, reveló cambios importantes en una de las ubicaciones, mientras que las obras en la otra se habían paralizado en gran medida.

Recientemente, nuevas imágenes de satélite comerciales muestran que la actividad continúa en ambos emplazamientos, aunque el ritmo y la magnitud del desarrollo difieren considerablemente.

Señalan que, en una extensa instalación de SIGINT en Bejucal, cerca de La Habana, imágenes satelitales muestran que concluyeron las obras de construcción de una nueva y gran matriz de antenas de disposición circular (CDAA).

El CSIS, con sede en Washington, puntualizó que las instalaciones de Bejucal han estado vinculadas a China durante mucho tiempo en informes públicos, testimonios ante el Congreso y declaraciones de funcionarios estadounidenses. "No existen pruebas claras de acceso público que demuestren la participación de China en el lugar, pero es probable que Bejucal sea una de las tres instalaciones en Cuba que, según han reconocido recientemente funcionarios estadounidenses, son operadas por China", indicaron.

En los últimos dos años, un campo de antenas situado en el extremo noreste de la instalación pasó de ser una red de antenas lineal a una CDAA. Las imágenes publicadas por el CSIS, en abril de 2025, mostraban los trabajos en curso para tender cables entre las antenas y la instalación de control central. Al parecer, la construcción terminó y muy probable que la instalación haya comenzado a operar.

La matriz de 32 antenas (19 exteriores y 13 interiores) es de mayor tamaño y, probablemente, más capaz que cualquier CDAA cubana observada por el CSIS. Las CDAA se utilizan principalmente para la radiolocalización de alta frecuencia, proceso que implica interceptar y geolocalizar transmisiones de radio entrantes en un amplio espectro de frecuencias.

"Dada su ubicación en Bejucal, en el noroeste de Cuba, esta CDAA podría mejorar la capacidad de las autoridades cubanas, o potencialmente de sus socios extranjeros, para monitorear actividades sensibles de Estados Unidos en el Caribe y a lo largo de la costa sureste. Las operaciones navales y aéreas estadounidenses en la región se han intensificado a raíz de que la administración Trump priorizó el Hemisferio Occidental, lo que aumenta el valor potencial de monitorear los movimientos de Estados Unidos en el Caribe y el Golfo de México", indicó el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales.

Presión de Trump

Asimismo, el CSIS puntualizó que la continua expansión de estas instalaciones podría convertirse en un punto crítico a medida que la administración Trump intensifica sus esfuerzos para presionar al régimen cubano.

En una orden ejecutiva de mayo de 2026 que imponía nuevas sanciones al régimen de Cuba, la Casa Blanca citó el hecho de que la isla albergaba "instalaciones de adversarios extranjeros", dirigidas a obtener información sensible sobre la seguridad nacional de Estados Unidos como prueba de una "influencia maligna".

La situación de estas instalaciones podría ser un elemento clave en cualquier negociación entre Washington y La Habana sobre el futuro de Cuba, destacó el centro.

El CSIS se refirió también a otro emplazamiento presuntamente vinculado a la CDAA en El Salao, cuya existencia fue revelada inicialmente en 2024. Señalaron que las nuevas imágenes captadas en mayo de 2026 muestran escasos avances significativos en el sitio desde el año anterior.

Explicaron que los trabajos en esta instalación comenzaron en 2021, y para 2024 ya se había completado gran parte de la infraestructura básica, incluidos el edificio de control central, los cimientos para un anillo interior de 16 antenas y las canalizaciones de servicios con sus arquetas de acceso.

"Un análisis actualizado del emplazamiento realizado en 2025 reveló que la construcción se había detenido prácticamente por completo: no se habían erigido antenas alrededor del edificio de control central y la vegetación estaba cubriendo nuevamente el terreno nivelado dentro de los anillos de la CDAA. Las imágenes apenas han cambiado con respecto a las de mayo de 2026. No se han instalado antenas ni se han realizado cambios aparentes en los edificios circundantes que indiquen que el sitio está operativo", dijo el CSIS.

Consideraron que, de concretarse, El Salao podría constituir un complemento importante para la CDAA de Bejucal, al ampliar la cobertura geográfica sobre el sureste del Caribe. "Al operar de manera conjunta, ambas instalaciones reforzarían aún más la capacidad de Cuba para triangular señales provenientes de toda Centroamérica y la región del Atlántico occidental", señalaron.

FUENTE: Con información del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales

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