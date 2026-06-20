sábado 20  de  junio 2026
MODA Y BELLEZA

Leah Reyes Amores devela sus portadas en Harper's Bazaar y L'Officiel y abre un nuevo capítulo profesional

La modelo cubana compartió con medios de comunicación, invitados especiales y figuras de la industria una velada que repasó su recorrido y marcó un nuevo rumbo en su carrera

Leah Reyes Amores posa junto a la portada LOfficiel.

Leah Reyes Amores posa junto a la portada L'Officiel.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Reyes Amores durante la presentación oficial de Harper’s Bazaar.

Reyes Amores durante la presentación oficial de Harper’s Bazaar.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Leah se dirige a la prensa asistente al evento para comentar sobre el proceso de producción y su nuevo camino en el mundo del modelare.

Leah se dirige a la prensa asistente al evento para comentar sobre el proceso de producción y su nuevo camino en el mundo del modelare.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Michel Melián, fotógrafo profesional y responsable de las imágenes que dieron vida a ambas portadas.

Michel Melián, fotógrafo profesional y responsable de las imágenes que dieron vida a ambas portadas.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Prince Julio César destacó el trabajo impecable que ha realizado la reina de belleza.

Prince Julio César destacó el trabajo impecable que ha realizado la reina de belleza.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Prince Julio César, director nacional de Miss Universe Cuba.

Prince Julio César, director nacional de Miss Universe Cuba.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El presentador de Telemundo Carlos Adyan fue el maestro de ceremonias de esta gala.

El presentador de Telemundo Carlos Adyan fue el maestro de ceremonias de esta gala.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Exhibición cronológica de los vestidos que ha usado Leah en sus distintas etapas dentro de los certámenes de belleza y las pasarelas internacionales.

Exhibición cronológica de los vestidos que ha usado Leah en sus distintas etapas dentro de los certámenes de belleza y las pasarelas internacionales.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Durante la velada Leah no ocultó la emoción de ver reflejado en dos prestigiosas publicaciones mundiales un sueño que, según confesó tuvo desde niña.&nbsp;

Durante la velada Leah no ocultó la emoción de ver reflejado en dos prestigiosas publicaciones mundiales un sueño que, según confesó tuvo desde niña. 

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La homenajeada reconoció además el valor personal que tienen ambas revistas dentro de su historia.

La homenajeada reconoció además el valor personal que tienen ambas revistas dentro de su historia.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Rodeada de familiares, amigos, representantes del mundo de la moda, miembros de la prensa e invitados especiales, Leah Reyes Amores protagonizó una noche cargada de emoción con la develación oficial de sus publicaciones en Harper’s Bazaar y L’Officiel, dos ediciones que representan un importante paso en su desarrollo dentro del modelaje.

El encuentro, celebrado en el Trump National Doral Miami, reunió a diseñadores, fotógrafos, empresarios, colaboradores y seguidores de la joven cubana, quienes asistieron a una actividad concebida para repasar algunos de los momentos más significativos de su recorrido y celebrar su crecimiento dentro de la industria.

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Leah Reyes Amores posa junto a la portada L'Officiel.

Leah Reyes Amores posa junto a la portada L'Officiel.

En el transcurso de la velada se destacó la presencia de Reyes Amores en las páginas de Harper’s Bazaar y L’Officiel, dos publicaciones de referencia dentro de la industria de la moda que marcan un momento relevante en su trayectoria.

“Esta revista marca una evolución en mi vida”, expresó durante la presentación.

Visiblemente emocionada, explicó que estas ediciones representan mucho más que un éxito laboral.

“Ya no soy solamente reina de belleza; ahora también me desarrollo como modelo”, afirmó.

La portadora del título Miss Teen Earth 2025 señaló que esta nueva faceta constituye la realización de una aspiración que la acompañó desde la infancia.

“Desde niña siempre quise ser modelo. Estoy disfrutando muchísimo esta experiencia”, comentó.

En otro momento de la celebración recordó cómo una de las oportunidades que hoy festeja nació a partir de experiencias recientes vinculadas al universo fashion.

“Cuando estuve en Mónaco, los responsables de la revista me propusieron formar parte de la portada. Para mí fue una experiencia increíble”, relató.

La homenajeada reconoció además el valor personal que tienen ambas revistas dentro de su historia.

“Tengo dos portadas de revista que son muy importantes para mí. Este es un momento muy especial”, aseguró.

Uno de los elementos centrales de la noche fue una muestra que recorrió visualmente la transformación de Reyes Amores a través de algunos de los vestidos más representativos de su historia personal y artística.

La exhibición comenzó con el traje de sus quince años, una creación diseñada por la propia Leah con inspiración victoriana, y avanzó cronológicamente por distintas etapas de su desarrollo dentro de los certámenes de belleza y el modelaje, hasta llegar a las piezas más recientes asociadas a sus proyectos internacionales.

La selección permitió a los asistentes apreciar no solo la evolución estética de la cubana, sino también los momentos que han definido su recorrido hasta llegar a las publicaciones presentadas durante el encuentro.

Prince Julio César, presidente de Miss Universo Cuba, destacó el simbolismo detrás de la exposición y la conexión entre cada elemento exhibido.

“Cuando entré por esta puerta y miré a mi alrededor pensé: ‘Cómo ha pasado un año desde que todo comenzó con aquel vestido dorado’. Esa es precisamente la secuencia de esta historia”, expresó.

Prince Julio César, director nacional de Miss Universe Cuba.

Prince Julio César, director nacional de Miss Universe Cuba.

El empresario explicó que algunos de los atuendos mostrados al público formaron parte de la preparación visual de Reyes Amores antes de importantes compromisos internacionales.

“Los vestidos que ven aquí fueron utilizados antes de las fotografías oficiales para su certamen internacional en India”, señaló.

La ceremonia fue conducida por Carlos Adyan, presentador de Telemundo, quien acompañó los distintos momentos del encuentro y la revelación oficial de las ediciones.

La celebración también permitió reconocer el trabajo del equipo que ha acompañado a Reyes Amores durante su desarrollo artístico. Entre ellos figuró el fotógrafo profesional Michel Melián, responsable de las imágenes que dieron vida a ambas portadas, quien se mostró complacido con el resultado alcanzado y agradecido por la oportunidad de formar parte de un proyecto que describió como especialmente significativo.

Michel Melián, fotógrafo profesional y responsable de las imágenes que dieron vida a ambas portadas.

Michel Melián, fotógrafo profesional y responsable de las imágenes que dieron vida a ambas portadas.

También fue reconocida la labor de Guillermo Leal y del grupo de profesionales que ha respaldado a Reyes Amores en diferentes etapas de su preparación, contribuyendo a la construcción de una imagen que hoy encuentra reflejo en proyectos editoriales de alcance internacional.

A lo largo de cerca de dos horas, los asistentes recorrieron la exhibición, compartieron con la protagonista de la noche y participaron en una celebración que repasó algunos de los hitos más relevantes de su ascenso dentro de la industria.

La homenajeada reconoció además el valor personal que tienen ambas revistas dentro de su historia.

La homenajeada reconoció además el valor personal que tienen ambas revistas dentro de su historia.

Al finalizar el acto, invitados y representantes de los medios aprovecharon la oportunidad para fotografiarse junto a las portadas y felicitar a la modelo, quien no ocultó la emoción de ver reflejado en dos prestigiosas publicaciones de circulación internacional un sueño que, según confesó, comenzó muchos años antes de subir por primera vez a una pasarela.

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