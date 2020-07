Carolina Sandoval habla tras salir de "Suelta la sopa"

“Madre mía, madre bella, acá estamos en esta foto tan hermosa que nos hicimos en París en el Museo del Louvre y mamita, créeme que cada vez que la veo me siento muy feliz y agradezco a Dios enormemente por la bendición de tenerte y la dicha de poder seguir recorriendo el mundo juntas de la mano. Hace algunos añitos me enseñaste a caminar y hoy te doy mi apoyo para te sostengas en mí todas las veces que sea necesario”, expresó Carolina Sandoval.

De acuerdo con las informaciones que circulan en las redes sociales y medios de comunicación internacionales, la decisión de Telemundo de sacarla del programa Suelta la sopa estaría relacionada con el hecho de que el 22 de julio, minutos antes de salir al aire el espacio había recibido una llamada de la planta televisiva para decirle que debía hacer el show en vivo desde el estudio.

Aparentemente, Carolina Sandoval prefirió no hacerlo porque le daba miedo contagiarse de coronavirus en un momento en el que su mamá fue diagnosticada con Parkinson.

“Te amo con la vida y no existe nada, absolutamente nada que me haga ponerte en otro lugar sino en el que mereces mi reina madre y no necesito ponerte como excusa ante ninguna decisión porque eres mi prioridad. Además, mi dulce y a la vez disciplinada Amalia, gracias por enseñarme junto a mi papá valores que no todas las personas tienen como prioridad y nosotros tenemos como estilo de vida: respeto, empatía, honestidad, compasión, amor. Gracias Amalia Guzmán de Sandoval, gracias y tranquila que si logramos pasar el dolor más grande de nuestra vida -la pérdida de nuestro hermoso Oswaldo Sandoval- lo demás es insignificante y pasajero”, explicó la venezolana, quien tenía hasta la semana pasada siete años formando parte de Suelta la sopa.

El discurso sui generis de Carolina Sandoval, conocida en el medio artístico como "La venenosa" o "Veneno Sandoval", deja suponer que probablemente la animadora está en conversaciones legales y no hablar claramente al respecto sobre el estatus de su relación con el programa ni con el canal. Por los momentos, anunció aclarar la situación próximamente.

“‘By the way’, mi gente, por razones que conocerán luego no puedo hablar ahora. Obvio que si ustedes han estado hasta en el nacimiento de mis hijas, almuerzos y en mis idas al baño, créanme que ahora no será la excepción. Todo a su tiempo. “Love You!” Se me olvidaba decirles que en el menú aparte de sopa, tenemos pasta y filet mignon, entre otros”.

Sobre el tema, un usuario en las redes sociales escribió: “Según supe, ella se negó a ir al estudio a hacer el programa porque en el estudio había alguien contagiado y quería seguir grabando desde su casa porque vive con su mamá y no se quiere arriesgar a contagiarla”.