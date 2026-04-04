domingo 5  de  abril 2026
ENTRETENIMIENTO

Imagine Dragons estrena el videojuego "Last Flag"

El videojuego tiene una estética de dibujos animados muy colorida, su ritmo es vertiginoso y está inspirado en los años 70, en concreto en los concursos de televisión estadounidenses

Imagen del videojuego Last Flag de Imagine Dragons.&nbsp;

Imagen del videojuego Last Flag de Imagine Dragons. 

EFE/ Night Street Games

MADRID.- Imagine Dragons, una de las bandas de rock más reconocidas del panorama internacional, no solo tiene talento en el escenario ya que dos de sus miembros, el vocalista principal Dan Reynolds y su hermano y manager de la banda, Mac Reynolds, se lanzan al mundo de los videojuegos con Last Flag, un ‘atrapa la bandera’ multijugador.

Ambos hermanos decidieron montar en 2020 la desarrolladora independiente de videojuegos Night Street Games, y ahora ve la luz su primer título, un extravagante juego multijugador online de acción en tercera persona en el que compiten dos equipos por encontrar y atrapar la bandera del rival.

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Last Flag (14 de abril, Steam y Epic, con demo de prueba ya disponible), tiene una estética de dibujos animados muy colorida, su ritmo es vertiginoso y está inspirado en los años 70, en concreto en los concursos de televisión estadounidenses.

El videojuego además bebe de las aventuras infantiles de los hermanos Reynolds, obsesionados por intentar plasmar ahora en el mundo digital la exploración y la emoción que sentían de pequeños al jugar con sus amigos por equipos al juego clásico de estrategia y habilidad de “capturar la bandera”, en el que el objetivo es cruzar el campo rival, robar su bandera y llevarla al campo propio sin ser tocado.

Una banda sonora a la altura

"Trabajar en Last Flag ha sido un sueño para todos nosotros. No es frecuente tener la oportunidad de crear un juego exactamente como quieres", asegura Mac Reynolds, cofundador del título en la nota de prensa de lanzamiento del juego.

En Last Flag los jugadores podrán escoger entre 9 personajes y compiten, con armas y habilidades especiales, en dos equipos de 5 contra 5, en partidas en las que dispondrán de 20 minutos para hacerse con la bandera del equipo rival a través de diversos mapeados en partidas caóticas e intensas. No hay muertes, solo jugadores eliminados y esconder a conciencia la bandera en lugares recónditos es clave para la victoria.

La música del juego tendrá un papel muy especial. Dan Reynolds, voz de temas icónicos de Imagine Dragons como Radioactive o Demons, ha creado junto al músico JT Daly y Dave Lowmiller una banda sonora con aires clásicos grabada con instrumentos originales de los años 70 para darle mayor autenticidad.

Aunque en un primer momento el título solo saldrá en ordenadores, esperan que a finales de año esté lista la versión para consolas en Ps5 y Xbox: “Esto es solo el principio. Habrá nuevos mapas, nuevos concursantes y algunos giros inesperados a finales de este año. Estamos deseando compartirlo todo", concluye Mac Reynolds.

FUENTE: EFE

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