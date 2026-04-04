Daniel MacPherson y Russell Crowe presentan el filme "Beast"

Fotografía del 31 de marzo de 2026 del actor australiano Daniel MacPherson posando durante una entrevista con EFE. EFE/Alicia Civita

MIAMI.- El actor australiano Daniel MacPherson reivindicó en entrevista con EFE el buen momento del cine de su país al presentar en Estados Unidos Beast, la película de acción y artes marciales mixtas escrita por su compatriota Russell Crowe .

"Tenemos una industria fantástica y estamos muy orgullosos de ella. Muchas películas de todo el mundo se filman en Australia y eso solo beneficia a la industria australiana. Las películas que salen de Australia son cada vez mejores", dijo en una entrevista con EFE en Miami.

Ese orgullo nacional también incluye Beast, un drama deportivo que reúne a varias figuras australianas y llega encabezado por Crowe, quien, además de actuar, coescribió el guión junto a David Frigerio. La cinta, dirigida por Tyler Atkins, sigue a Patton James, interpretado por MacPherson.

Se trata de un atleta que había dejado atrás su sueño de competir en las artes marciales mixtas para sostener a su familia, pero se ve obligado a regresar al ring para salvar a un hermano.

Junto a Crowe y MacPherson figuran Luke Hemsworth, Mojean Aria, Kelly Gale, George Burgess, Bren Foster, Saphira Moran y la cantante Amy Shark. Muchos de ellos son amigos de muchos años y "grandes colegas".

Industria cinematográfica

"Australia ya no solo exporta estrellas, sino también una industria capaz de producir historias ambiciosas en casa", subrayó el actor de 45 años.

Más allá de los golpes y la espectacularidad del combate, la película, que se estrena el próximo viernes 10 de abril, descansa sobre una idea más íntima: la respiración como forma de control y supervivencia.

La frase que abre el filme, "respira para pensar, piensa para ganar", nació del aporte de Crowe durante el trabajo de escritura con Frigerio y terminó convirtiéndose en una especie de manifiesto emocional de la historia. "Creo que en esos primeros cuatro minutos le decimos al público exactamente por qué estamos peleando", afirmó.

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"Una de mis mantras personales es que tu respiración es tu superpoder", afirmó. Ese control interno fue clave para construir a Patton, un personaje "muy centrado, muy sereno, muy conectado con la tierra", lejos del estereotipo del luchador impulsivo.

El actor se entregó al papel con una intensidad atlética. Durante cerca de tres años se entrenó en artes marciales mixtas, aumentó la masa muscular, redujo la grasa corporal y estudió la mentalidad de los combatientes.

El costo fue alto: durante la filmación se fracturó la nariz, sufrió una lesión en la pelvis y se desgarró un músculo del muslo. "Cuando llega una oportunidad así, con un reparto como este y un guión tan fuerte, no haces otra cosa que darlo todo", señaló.

Trayectoria

Su relación con Crowe y con quien lleva varios proyectos también fue esencial. "Estaba en todo y le debemos mucho. La película es lo que es gracias a él", subrayó.

Aunque Beast representa uno de sus trabajos más exigentes, MacPherson apeló a sus más de 20 años de experiencia para ofrecer una actuación poderosa. Su carrera comenzó a los 17 años en la popular telenovela australiana Neighbours, donde interpretó a Joel Samuels, un papel creado específicamente para él y que le valió un premio Logie como nuevo talento.

Más tarde trabajó en la serie británica The Bill, participó en City Homicide, encabezó la producción australiana Wild Boys y se consolidó internacionalmente con títulos como Strike Back, The Shannara Chronicles y Foundation, la serie de Apple TV basada en los textos de Isaac Asimov.

En cine también ha aparecido en Infini, Poker Face y Land of Bad. Además, condujo siete temporadas de la versión australiana de Dancing With the Stars, una faceta televisiva muy distinta de la rudeza de Patton James, aunque confesó que a ambos proyectos los une "que soy muy malo para el baile. Les quedé debiendo en el trabajo de piernas de Beast".

Esa mezcla de popularidad televisiva, disciplina física y experiencia internacional hace que esta película se sienta como una síntesis de su recorrido. También como una declaración sobre el presente del audiovisual australiano, un ecosistema que, según MacPherson, hoy permite impulsar proyectos locales con músculo global.

"Las películas que salen de Australia son cada vez mejores", insistió. Y en 'Beast', donde el cuerpo aguanta castigos brutales pero la cabeza debe mantenerse en calma, MacPherson parece haber encontrado una forma muy personal de demostrarlo.

FUENTE: EFE