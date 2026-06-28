Celine presenta colección masculina en la Semana de la Moda de París

La Semana de la Moda masculina de París concluyó este domingo, una edición marcada por el calor extremo que afectó a Francia.

PARÍS.- Pantalones bombachos y capas insuflaron volumen y movimiento en el primer gran desfile masculino de Michael Rider para Celine este domingo, en su regreso a la Semana de la Moda de París.

El diseñador estadounidense, nombrado director artístico de la legendaria marca francesa a finales de 2024, ya presentó anteriormente sus propuestas masculinas, pero este desfile fue el primero en el programa oficial.

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Para esta colección primavera-verano 2027, Rider mostró looks fluidos, con pantalones bombachos de colores estivales como el turquesa o el coral, pero también en beige, blanco o negro. Los combinó con chaquetas y tops ajustados en los mismos tonos.

El movimiento también estuvo presente en conjuntos con amplísimas gabardinas, casi como capas, en tejidos suaves y ligeros.

"El verano es la ocasión de ver lugares que nunca viste, o volver a lugares a los que fuiste toda la vida. Pasar todo el tiempo que puedas al aire libre. Dejarse llevar", afirmó el diseñador en una nota de intenciones.

Rider propuso igualmente looks más ceñidos, con pantalones tobilleros y gabardinas hasta la cintura. Algunos modelos llevaban fajines en azul, lila o fucsia.

Las piezas de sastrería eran más bien holgadas, en tonos beige, negros o blancos.

"Duro y tierno, suave y fuerte", mencionó Rider al principio de su nota, dando indicios sobre esta colección.

El actor estadounidense Oscar Isaac y el cantante Kim Tae-hyung del grupo de k-pop BTS figuraron entre los invitados del desfile, que fue reubicado en un lugar cubierto en el último momento debido a la ola de calor que afectó a Francia.

Michael Rider sucedió en octubre de 2024 al influyente Hedi Slimane en la dirección artística de Celine, una firma creada en 1945 y actualmente propiedad de LVMH.

El estilista, que trabajó en Balenciaga y Polo Ralph Lauren, conocía bien la casa francesa porque fue director de diseño bajo el mandato de Phoebe Philo entre 2008 y 2018.

La Semana de la Moda masculina de París concluyó este domingo, una edición marcada por el calor extremo que afectó a Francia.

FUENTE: AFP