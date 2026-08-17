Muere Tommy John, leyenda del béisbol y pionero de la cirugía que salvó carreras

Tommy John, el lanzador que ganó 288 partidos durante una carrera de 26 temporadas en las Grandes Ligas y cuyo nombre quedó ligado para siempre a una de las operaciones más importantes en la historia del deporte, falleció el sábado por la noche en su casa de Bradenton, Florida. Tenía 83 años.

Su agente, Mike Maguire, confirmó la muerte el domingo y señaló que John se encontraba bajo cuidados paliativos. El pasado 8 de agosto, los Yankees de Nueva York habían publicado un mensaje en sus redes sociales en el que el propio exlanzador se despedía de amigos y aficionados: “Nunca los olvidaré”.

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John tuvo una marca de 288-231 y una efectividad de 3.34 en una carrera que se extendió entre 1963 y 1989. Fue cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas y lanzó para Cleveland, Medias Blancas de Chicago, Dodgers de Los Ángeles, Yankees, Angels de California y Atléticos de Oakland.

Sin embargo, su mayor legado comenzó en 1974, cuando sufrió un desgarro del ligamento colateral cubital (UCL) del codo izquierdo. En aquella época, una lesión de ese tipo prácticamente significaba el final de la carrera de un lanzador.

El médico de los Dodgers, Frank Jobe, propuso entonces una intervención considerada experimental: reemplazar el ligamento dañado por un tendón extraído del antebrazo derecho de John. Jobe calculaba apenas un 1% de posibilidades de éxito.

La operación se realizó el 25 de septiembre de 1974 y John pasó cuatro meses con el brazo inmovilizado. Tras un largo proceso de rehabilitación, regresó al montículo en 1976, convirtiéndose en el primer lanzador de Grandes Ligas en competir después de una reconstrucción del UCL.

Lejos de limitarse a regresar, John recuperó su nivel. En 1977 ganó 20 partidos por primera vez y terminó segundo en la votación por el premio Cy Young de la Liga Nacional, detrás de Steve Carlton.

John ganó 124 partidos antes de la operación y 164 después de ella. Su última aparición llegó pocos días después de cumplir 46 años, una muestra de la extraordinaria longevidad que caracterizó su carrera.

Desde aquella primera intervención, más de 2.600 jugadores de las Grandes Ligas y miles de peloteros aficionados han pasado por reconstrucciones del UCL. La denominada “cirugía Tommy John” se convirtió en un procedimiento habitual para tratar una de las lesiones más graves que puede sufrir un lanzador y ha permitido prolongar las carreras de numerosas estrellas.

Entre los jugadores que han pasado por esta operación se encuentran Shohei Ohtani, Justin Verlander y Bryce Harper.

“Su impacto, dentro y fuera del campo, se ha sentido entre jugadores de todas las edades y continuará durante generaciones”, señaló Stan Kasten, presidente y director ejecutivo de los Dodgers.

John terminó su carrera con 2.245 ponches, pero nunca lideró su liga en victorias ni en ponches. Con 288 triunfos, tuvo el segundo mayor número de victorias entre los lanzadores desde 1900 que no han sido elegidos al Salón de la Fama. Estuvo en la boleta entre 1995 y 2009, pero nunca superó el 31,7% de los votos, muy por debajo del 75% necesario.

Su nombre, no obstante, quedó inmortalizado de otra manera. En 2019, Merriam-Webster incorporó el término “Tommy John surgery” a su diccionario.

John también tuvo una vida ligada al deporte después de retirarse. Trabajó como comentarista para los Twins de Minnesota y los Yankees durante la década de 1990 y dirigió a los Bridgeport Bluefish entre 2007 y 2009.

En junio de 2022 donó al Instituto Smithsonian el yeso original utilizado tras su histórica operación de 1974. Sus compañeros de aquel equipo de los Dodgers, además de Jobe y el legendario narrador Vin Scully, habían firmado la pieza.

Aunque con los años su nombre quedó más asociado a la cirugía que a sus logros como lanzador, John fue mucho más que el paciente de una operación pionera. Fue un competidor que regresó de una lesión que parecía definitiva y consiguió ganar más partidos después de la intervención que antes.

Tommy John deja así una huella única en el béisbol: la de un gran lanzador cuyo nombre terminó convertido en sinónimo de una segunda oportunidad para miles de atletas.