¿Se ha quedado EEUU atascado en la guerra contra Irán?

Después de más de cinco meses de guerra contra el régimen de Irán, activistas y congresistas demócratas, medios liberales de prensa y defensores del radicalismo de izquierda se han dado a la tarea de amplificar que Estados Unidos y en especial el presidente Donald J. Trump se encuentran en un atolladero en el Medio Oriente.

Además de cumplir todos objetivos previstos de la ofensiva militar contra Teherán con la participación directa de Israel, y ahora de otros aliados en la región que han sido atacados por la Guardia Revolucionaria de los ayatolás, Washington ha ampliado el horizonte estratégico y busca eliminar cualquier posibilidad de que Teherán vuelva a intimidar y controlar diversos países en Medio Oriente como había ocurrido hasta ahora.

La administración Trump trabaja en estos momentos en desarticular todas las redes terroristas que durante décadas han custodiado a Irán y han sembrado el pánico en el mundo.

Mediante los llamados “proxies” (grupos u organizaciones armadas terroristas en la región que reciben financiación, entrenamiento, armamento y asesoría de Teherán), Irán se encargó desde 1979 -con la instauración del régimen de los ayatolás- de mantener desestabilizado y casi bajo su control a gran parte del Medio Oriente. Su foco central: hacer desaparecer el estado de Israel y fabricar armas nucleares que le permitieran implantar aún más el terrorismo en el mundo en su propósito medular de borrar a Occidente.

Los planes frustrados

Todos estos planes trabajados por los iraníes durante 47 años, Trump los truncó en semanas. Se los convirtió en un ataúd similar al que trasladaron el cuerpo sin vida del llamado líder supremo ayatolá Alí Jamenei, eliminado en las primeras horas de bombardeos conjuntos de EEUU e Israel contra el régimen de Teherán.

Ahora, la Guardia Revolucionaria, el brazo armado de los ayatolás, se encarga de difundir mensajes de aparente superioridad, incluso de supuesta victoria.

Una de las personas con más conocimiento e información actualizada sobre el Medio Oriente es Joseph Hage, un especialista citado por los principales medios de comunicación en Estados Unidos.

DIARIO LAS ÁMERICAS le solicitó esclarecer parte de las dudas que rondan hoy no solo en Washington, sino en la prensa y en plataformas de internet.

¿Cuán reales pudieran ser las afirmaciones de que EEUU se encuentra sin salida en Medio Oriente y en especial en la guerra contra Irán?

"Quienes están en contra del Presidente o de sus políticas siempre van a encontrar el lado negativo de todo lo que hace".

"Lo que pasa en Irán no es que Trump esté estancado, sino que lleva dos caminos paralelos: el militar y el de la negociación".

"En el camino militar, para obtener una victoria total está implícito un gran daño colateral. Me refiero a la destrucción de la infraestructura civil (gas, electricidad, petróleo) para que no pueda ser utilizada por la Guardia Revolucionaria. Esto decapitaría el brazo armado de los ayatolás y facilitaría su rendimiento".

"Sin embargo, hay que tener en cuenta, como lo ha explicado el presidente Donald J. Trump, que el costo que pagaría la población civil de 93 millones de iraníes sería extremadamente alto. Y es precisamente esto lo que trata de evitar la Casa Blanca".

"De lo contrario, para obtener una victoria total, como dicen analistas militares, se necesitan las botas en el terreno. Y Trump no quiere escuchar eso, porque se opone a la idea de que las tropas estadounidenses entren en Irán, con el número de bajas que eso conllevaría. Por tal razón, trata de hallar caminos para minimizar el daño colateral".

La fuerte división interna en Irán

"Paralelo a eso negocia con intermediarios y son ellos los que traen y llevan propuestas entre Estados Unidos e Irán. Al mismo tiempo, los que dialogan con Washington se han dado cuenta de que no tienen suficiente poder para cambiar la postura de los renegados: la Guardia Revolucionaria y los ayatolás".

"Lo que se ha confirmado es que existe una fuerte división dentro de Irán que define cualquier avance hacia un acuerdo definitivo. Por un lado, el ala civil que son el presidente (Masoud Pezeshkian, el ministro de relaciones exteriores (Abbas Araghchi) y el presidente del Parlamento o Asamblea Consultiva Islámica (Mohammad Baqer Qalibaf). Los tres han dado declaraciones a favor de un acuerdo, un entendimiento con EEUU; de ahí salió el memorando de junio. Pero cada vez que estas tres personas logran algún pacto, viene [la Guardia Revolucionaria y socava el trato]; ataca barcos comerciales, cierra el Estrecho de Ormuz o bombardea a países vecinos".

Emiratos Árabes Unidos denunció el viernes 14 de agosto un ataque de Irán contra dos buques afiliados a la compañía estatal petrolera Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) mientras cruzaban el estrecho de Ormuz.

"Emiratos Árabes Unidos condena y denuncia enérgicamente el ataque hostil iraní que tuvo como objetivo dos buques afiliados a ADNOC mientras atravesaban el estrecho de Ormuz, sin que se haya informado de heridos", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí.

"El Presidente estudia cómo eliminar a la Guardia Revolucionaria y sus ayatolás (militar y económicamente) y del otro lado cómo lograr un acuerdo con los civiles, pero que sea realista y puedan cumplir sus promesas. Les está dando tiempo a los funcionarios civiles, y de no lograr nada viable, tomará la senda para decapitar a los extremistas militares iraníes obviando el gran daño colateral, como última opción", explicó Hage.

Segunda fase del férreo bloque naval

El miércoles 12 de agosto la Marina de EEUU abrió fuego contra un buque de bandera panameña que intentaba acercarse a un puerto iraní bloqueado por las fuerzas estadounidenses.

Un helicóptero lanzó dos misiles contra la sala de máquinas del carguero, el Vela Nova, después de que su tripulación "ignorara" las advertencias estadounidenses, precisó el mando militar para el Medio Oriente, Centcom, en un comunicado en X.

Es la tercera vez que Estados Unidos detiene por la fuerza un buque desde que reinstauró el bloqueo a puertos iraníes el 14 de julio.

El Centcom informó que hasta el martes 11 de agosto se habían desviado 55 barcos que intentaron romper el cerco.

"Irán está en quiebra, totalmente en quiebra y no les están pagando a sus soldados", afirmó el presidente Trump en la Oficina Oval, donde recalcó ese país experimenta ahora una inflación de más del 200%.

"Irán está en una situación económica terrible. No puede exportar petróleo en cantidades significativas. Todavía está sometido a sanciones y sigue sin acceder a sus activos en el extranjero", dijo Michael O'Hanlon, un experto de Brookings Institution.

"La pregunta es: ¿realmente les importa a sus dirigentes?, cuestionó.

Las más contundentes declaraciones las lanzó el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, a la cadena de televisión Newsmax.

"Someteremos a Irán a un aislamiento económico como el mundo nunca ha visto". Las nuevas medidas se esperan para la próxima semana, lo que demuestra que ya Washington se cansó del juego de los 'negociadores' iraníes sin ningún poder real para llegar a un pacto verdadero y definitivo. Lo único que han logrado hasta ahora es ganar tiempo para la Guardia Revolucionaria iraní y hacer quedar mal ante la opinión pública a la Casa Blanca.

Los hutíes

Las fuerzas estadounidenses bloquearon los puertos iraníes por primera vez entre el 13 de abril y el 18 de junio. En ese lapso inhabilitaron nueve barcos y desviaron 140 más, de acuerdo con el Comando Central del Ejército de EEUU.

Mientras, el gobierno de Yemen responsabilizó a los terroristas hutíes, respaldados por Irán, del ataque a un buque mercante en el mar Rojo, que dejó seis personas muertas.

El ataque, cerca del estrecho de Bab el Mandeb, frente a la costa sur de Yemen, es el más reciente contra un buque en el Mar Rojo, donde los hutíes anunciaran el mes pasado un bloqueo naval contra Arabia Saudita.

Un comunicado del gobierno yemenita "considera a los terroristas hutíes responsables de las muertes, heridas y daños causados al buque comercial ‘Tihamah’, así como de las graves consecuencias derivadas de estos ataques".

De acuerdo con la guardia costera yemení, cuatro de los muertos eran marineros del buque y otras dos víctimas pertenecían a las fuerzas de rescate, alcanzadas en un segundo ataque cuando intentaban evacuar a la tripulación.

Hasta aquí, ahogados nuevamente por el bloqueo naval y el cierre del Estrecho de Ormuz, la Guardia Revolucionario de los ayatolás intenta cada vez más alejar un posible acuerdo entre EEUU e Irán, al tiempo que sigue exigiendo, como si fuera una potencia ganadora, cinco puntos que considera esenciales y pide su cumplimiento por parte de Washington.

Las condiciones que presentan los radicales iraníes son las mismas de siempre: Poner fin a la guerra contra Irán y sus aliados (los grupos terroristas de Hezbolá en el Líbano, Hamás en la Franja de Gaza, los hutíes en Yemen y las facciones “proxies” o chiítas en Irak. Como segunda, levantar el bloqueo marítimo y retirar sus fuerzas militares (navales y aéreas) de los alrededores de Irán y pagar los daños y perjuicios de la guerra sin ninguna reducción. Piden más de 300.000 millones de dólares junto a la erradicación de todas las sanciones a Teherán; y liberar los fondos congelados del régimen de los ayatolás.

Casa Blanca; "Irán es quien tiene que pagar por perjuicios"

La Casa Blanca respondió de inmediato y dijo que es "Irán es quien tiene que pagar por las decenas de miles de personas masacradas en su propio país, por las miles de muertes de estadounidenses entre civiles y militares durante décadas y las millones de personas asesinadas por el terrorismo" que ejecuta y dirige Irán en todo el mundo junto a grupos terroristas bajo sus órdenes, financiación, entrenamiento y suministros.

La Guardia Revolucionaria exige a EEUU cinco puntos centrales para liberar Ormuz y dejar la guerra. ¿Qué significado real tienen estas exigencias?

"Las declaraciones de los miembros o jefes de la Guardia Revolucionaria son para el consumo doméstico, para la prensa internacional y los grupos terroristas aliados en la región. Ellos actúan como si hubiesen vencido a EEUU y como si hubieran salido muy bien posicionados para dictar el fin de esta guerra".

"Lo que hacen en realidad es burlarse y manipular a los iraníes y los grupos terroristas bajo sus órdenes. La realidad dicta otra cosa muy distinta, pero como estrategia usan la retórica para manipular estados de opinión, cuando saben que están aniquilados".

"Cuando uno escucha a los medios de prensa que ellos controlan es como si se tratara de una historia en otro planeta; se niegan a ver la realidad de que Irán prácticamente está decapitado. Si no fuera por los drones que les quedan, se habrían rendido hace rato. Los miembros de la Guardia Revolucionaria piensan con la ideología y el fanatismo radical que les inyectan los ayatolás, por eso actúan de una manera irracional, puntualizó el experto sobre Medio Oriente".

¿Cree que fue premeditado que hoy EEUU, debido al conflicto en Medio Oriente y el cierre de Ormuz, sea con amplia ventaja el mayor exportador de petróleo del mundo y que venda hoy más de 14 millones de barriles diarios entre crudo, derivados y otros componentes?

"No, no fue premeditado. No creo que EEUU pensó que Irán usaría la opción del Estrecho de Ormuz, porque su cierre no perjudica directamente a EEUU debido a que Norteamérica no depende ni se beneficia en un alto grado de esa vía marítima".

"Las potencias asiáticas y europeas fueron responsables de que el Estrecho se haya convertido en la mejor arma para los militares y los ayatolás. Fueron ellos los que evitaron las acciones directas y enérgicas contra esta estrategia económica y militar de Irán.

Europa y su postura displicente

"Todos estuvieron en desacuerdo con eso, pero ninguno quiso contribuir a reabrir Ormuz y apoyar a EEUU. Dejaron que el ejército estadounidense se encargara del problema por ellos. Y lo dijo el Presidente más de una vez: los europeos fueron muy cobardes".

"Les dio miedo que Teherán bombardeara a Europa, después del lanzamiento de dos misiles balísticos para confundir y atemorizar".

"Los iraníes, que no poseen ningún misil balístico que llegue a ciudades europeas a más de 4.000 kilómetros de distancia, lograron el objetivo con su falsa amenaza. Los europeos se amedrentaron y se arroparon en el temor y las consecuencias de que presuntos bombardeos iraníes generaran masivos estallidos sociales en toda Europa y un supuesto caos general".

"EEUU se quedó solo en la defensa del Estrecho de Ormuz; fue entonces cuando Washington dijo que cerraría la vía marítima para Irán también con el bloqueo naval. Y al sacar el petróleo iraní del mercado, aumentó el precio a nivel mundial".

"Esto ha sido una ventaja para EEUU. En mi opinión, no estaba planeado, pero ahora aprovecha esta situación porque la diferencia que cobra hoy EEUU en el precio del petróleo respecto al Brent del Mar del Norte, ha favorecido a gran escala las ventas de crudo estadounidense. Sin embargo, no es suficiente el crudo americano para cubrir el déficit que causa el cierre del Estrecho de Ormuz".

"Por eso Arabia Saudita utiliza el oleoducto de reserva que tiene en el Mar Rojo para cargar hasta 6 millones de barriles diarios junto a los Emiratos Árabes en el Golfo de Omán y Catar por su parte como el gran exportador de gas. A pesar de esto, aún no se complementa la cantidad del petróleo que sale del Estrecho de Ormuz".

Algunas fuentes estiman que, a pesar de lo que dice en su retórica el mando militar iraní y su prensa controlada, al menos 9 millones de barriles diarios de crudo salen por la vía marítima bajo el control y la supervisión de Washington.

Todos los radares que tenía Irán en la región han sido destruidos por la Marina y la Fuerza Aérea de EEUU, por lo cual se encuentran ciegos ante las operaciones de Washington. Como es de suponer, Teherán no menciona nada de sus daños ni de su incapacidad actual.

"Nada de esto le afecta al Presidente, lo que le afecta a Trump es que la gente ve que la gasolina está alrededor de los 4 dólares. Esto es un costo político que él sabe que ha tenido que enfrentar para que Irán no tuviera una sola bomba nuclear y lograra cumplir sus criminales propósitos", concluyó el especialista en el Medio Oriente.

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FUENTE: Con información de AFP, EFE, Reuters, Newsmax, Bloomberg.