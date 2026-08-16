domingo 16  de  agosto 2026
TRAGEDIA

Aumenta la cifra de fallecidos por terremoto en Colombia a 289; más de 140 personas están desaparecidas

La Unidad nacional para la gestión del Riesgo detallan que 354 personas han sido rescatadas y 185.016 afectadas por el sismo del 10 de agosto

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década dejara al menos 169 muertos y destruyera decenas de edificios.

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década dejara al menos 169 muertos y destruyera decenas de edificios.

AFP

BOGOTÁ -- La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 16 de agosto, informó que la emergencia por el terremoto del 10 de agosto deja 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas.

El sismo de 7,4 grados que azotó el occidente de Colombia impactó a 450 municipios de 15 departamentos, con un reporte de aproximadamente 185.016 personas afectadas.

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Entre las regiones con mayores consecuencias se encuentran Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, donde continúan las labores de atención, búsqueda y recuperación.

El balance también registra 354 personas rescatadas, mientras los organismos de socorro mantienen operativos en diferentes puntos donde todavía existen reportes de personas desaparecidas.

Daños materiales

127.557 viviendas averiadas.

26.945 destruidas.

66 edificios colapsados.

285 centros de salud afectados.

2.838 centros educativos dañados.

3.782 centros comunitarios afectados.

407 vías dañadas.

92 acueductos con daños.

44 puentes vehiculares afectados.

12 puentes peatonales con destrozos.

5 aeropuertos afectados.

Cali y Pereira

En el reporte disponible de las capitales, Cali registraba 111 fallecidos, 1.416 heridos y 77 personas desaparecidas, mientras Pereira reportaba 95 fallecidos, 259 heridos y personas desaparecidas, aunque estas cifras territoriales se encontraban sujetas a verificación y actualización.

Las cifras de fallecidos y desaparecidos son contrastadas con información de Medicina Legal y la Fiscalía, mientras que los registros de personas heridas son verificados con el sector salud.

Mientras continúan las labores de búsqueda y atención, las autoridades mantienen el llamado a la población a seguir únicamente la información oficial y las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo, especialmente en las zonas donde persisten daños estructurales y condiciones de riesgo.

FUENTE: Con información de Diarioriente

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