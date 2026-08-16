Reseña de libro: Juan Cueto-Roig y sus últimos "Verycuetos"

Desde hace algunos años, el escritor Juan Cueto-Roig ha venido compilando sus artículos, misceláneas, críticas literarias, obituarios y otros escritos que suele compartir con un grupo de amigos y lectores mediante el envío de correos electrónicos. Estas compilaciones, que con la que presentamos hoy llegan a cinco, incluyen también recuerdos familiares y personales, opiniones sobre determinados temas, algunos cuentos de su propia autoría y, de manera inteligente, referencias a personas interesadas en temas culturales y sociopolíticos de actualidad. A estos intercambios, el propio Cueto los llamó Cuetocomments y El diario vivir, y bajo estos títulos los ha ido compilando en la primera parte de esta nueva entrega.

Verycuetos V, publicado por la Editorial El Ateje que dirige el escritor de la generación del Mariel Luis de la Paz, llega a los lectores en un momento en que no podemos menos que agradecer su publicación. El mundo ha ido cambiando, y el exilio cubano de las primeras dos décadas ha ido cediendo paso a otras generaciones para las que la Cuba de antes no significa prácticamente nada. Al mismo tiempo se van perdiendo las voces de aquellos que podían dar testimonio de una vida anterior a 1960.

Y aunque esto no forma parte del objetivo de los escuetos escritos del autor, su manera de narrar, sus referencias culturales y el universo en el que vivió durante los primeros veinte años de su vida afloran siempre en lo que escribe y constituyen una fuente de interés para quienes no vivimos aquellos tiempos ni conocimos otra cosa que la ruina de Cuba y el desvanecimiento de la memoria.

El autor dedica su libro a muchos amigos que ya no están y que recibían sus textos con frecuencia. Entre ellos, los escritores Manuel Reguera Saumell y Carlos Alberto Montaner, los poetas Lilliam Moro y Reinaldo García Ramos, la soprano Blanca Varela, el escritor Julio Matas, su propia cuñada Nora Varona, los teatristas Vicente y Raquel Revuelta, entre muchos más. También encontramos un recordatorio de Oscar P. García de Paula, lector voraz y asiduo participante en cuantas presentaciones literarias tenían lugar en Miami, a quien todos extrañamos por su cálida y afable presencia.

Entre los obituarios de personas que frecuentó y de los que saca provecho para recordar alguna anécdota están los del cineasta Enrique Pineda Barnet, el escritor Ángel Cuadra, la actriz santiaguera Gladys Cáceres, la pianista guantanamera Ivette Hernández, el poeta Raúl Rivero y su propia hermana María del Carmen Cueto, entre otros.

También aparece la reseña de la antología Andaduras, dirigida por la escritora María Eugenia Caseiro, así como otras reseñas de películas que ha visto durante esos años. Y no faltan sus propios cuentos, unos más breves que otros y, sobre todo, uno brevísimo, titulado La niña judía, que, por su brevedad y crudeza, me permito reproducir aquí:

“–¿Estará muy fría el agua de las duchas? –le preguntó al guardia la niña judía, a punto de entrar en la cámara de gas.” (Fin del cuento).

Los textos de 2024 comienzan con la extensa entrevista que le hice ese año para mi serie sobre cubanos exiliados nacidos antes de 1960, que he venido publicando durante el último lustro en las páginas digitales de CubaNet. Esta misma entrevista apareció posteriormente en la primera antología, titulada Como el ave fénix, publicada por la editorial mexicana Rialta en colaboración con CubaNet, y que presentamos, en presencia de Juan Cueto, en la casona del Ballet de Miami, en el invierno de 2024. También se incluye otra entrevista, realizada por el desaparecido crítico literario Carlos Espinosa Domínguez –a quien Cueto dedica uno de los obituarios publicados en Verycuetos V–, que había sido publicada originalmente en el diario digital Cubaencuentro.

Pero Juan Cueto también escribe críticas de libros, entre ellas la que dedicó a Una amiga en París, de Reinaldo García Ramos, volumen que reúne las cartas que el autor recibió de su amiga Ana María Simo durante los años en que esta vivió en París, entre 1968 y 1972. También se incluye la crítica de Memoria constante, de J. A. Albertini, publicada igualmente en Cubaencuentro.

Hay también comentarios sobre temas de actualidad, como la elección del nuevo papa León XIV, de quien, gracias a un minucioso estudio genealógico, el autor descubre que comparte un antepasado cubano de apellido Isla, el mismo que lleva como segundo apellido paterno. Otros relatos resultan tan sorprendentes como el de la muerte de Devin Jaramillo, un policía de Miami que, días antes de fallecer durante una intervención policial, lo había atendido con mucha amabilidad cuando Cueto se presentó a denunciar una estafa relacionada con un cheque bancario.

De estos variopintos y muy entretenidos textos no escapan la mención de la traducción al español –realizada por el propio Cueto– de un libro de su sobrino J. Joaquín Fraxedas, autor de una aclamada novela que lo precede, titulado Child of the Cloud Forest; y que Cueto aprovecha para basar uno de su cuentos breves y brevísimos (una especies de parodia) en las discusiones con su sobrino sobre dicha traducción.

De este modo, los divertidos comentarios del autor, sus ocurrencias y sus no menos sagaces observaciones hacen de este nuevo compendio un libro que bien podríamos catalogar como un espejo del tiempo que vivimos, en el que todo, por poco coherente que parezca, puede suceder y en el que las opciones son tantas y tan variadas que difícilmente podemos limitarnos a un solo tema o suceso. Quedan así estos Verycuetos V en manos de lectores que sabrán apreciar las observaciones.

William Navarrete, escritor establecido en París