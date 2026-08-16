Desempleo en EEUU contribuye a frenar subida de tasas de interés

Uno de los parámetros que mide la Reserva federal de Estados Unidos para tomar acciones es el mercado laboral, que a pesar de sus señales de desaceleración -desde finales de 2023- sigue mostrando solidez junto a la economía estadounidense.

En su última reunión, una amplia mayoría de los 12 miembros del Comité de Política Monetaria (FOMC) de la Fed o Banco Central votó a favor de mantener las tasas de interés en el rango alto de 3,50%-3,75%, por quinta ocasión consecutiva.

Estados Unidos perdió 23.000 empleos en julio, según los datos oficiales, Ya a las perspectivas en materia de tipos de interés", resume Patrick O'Hare, analista de Briefing.com.

La desaceleración

"La Reserva Federal parecía muy centrada en la lucha contra la inflación", con ligera tendencia temporal alcista debido a la situación en el Medio Oriente, explica Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. "Y de repente tiene que tomar en cuenta otro de su pilar: el empleo".

El mercado esperaba la creación de 83.000 puestos de trabajo el mes pasado, una cifra baja para la economía estadounidense, de acuerdo con el consenso de MarketWatch.

Un mercado laboral menos robusto, junto a otros factores, permite al Banco Central mantener o reducir las tasas de interés, que subieron por encima del 5% durante el gobierno de Joe Biden para frenar la brutal inflación en el país a causa de las fallidas políticas económicas de esa administración. Luego vino la agudización con la guerra en Ucrania, estimulada por Washington.

En mayo y junio se crearon 63.000 y 20.000 empleos, respectivamente, que confirman la desaceleración del mercado laboral. Sin embargo, en la época veraniega y de vacaciones casi siempre ocurre una drástica disminución de empleos debido a que el interés de los consumidores se concentra en el turismo y los servicios, que se apuntalan meses antes de que comience la temporada. Así ocurrió también en 2026.

No obstante, la industria estadounidense se encuentra en plena recuperación, luego de tres años de contracción en el gobierno anterior.

La actividad manufacturera registró en julio un nivel de 55,6%. Por más de tres años en el gobierno de Biden, este indicador fue inferior al 49%. Por debajo del 50% significa contracción y por encima, expansión.

"El empleo en el sector manufacturero y en la construcción de fábricas volvió a crecer en julio, aún cuando las plantillas infladas del sector público siguieron reduciéndose de forma considerable. Las solicitudes de subsidio por desempleo se sitúan en mínimos históricos", dijo uno de los portavoces de la Casa Blanca, Kush Desai.

Los minoristas de artículos deportivos, pasatiempos, instrumentos musicales, libros y otros productos diversos registraron una ganancia de 10.000 puestos.

Mercado estable

La tasa de desocupación disminuyó entre los hispanos (4,6%), pero aumentó ligeramente entre los asiáticos (4%), mientras que entre las mujeres adultas se mantuvo en el 3,7%. Para los hombres adultos la cifra fue de 3,9%.

El comercio minorista perdió 19.000 empleos en julio, influenciado sobre todo por descensos en las plazas de trabajo en almacenes, hipermercados y otros minoristas de mercancías generales (-21.000), así como en las estaciones de servicio y distribuidores de combustible (-5.000).

En contraste, el sector de la salud mantuvo su tendencia al alza, con 22.000 nuevas plazas, aunque a un ritmo más lento que el aumento mensual promedio registrado en los 12 meses anteriores (+36.000). Los servicios de atención médica ambulatoria continuaron en aumento (+18.000).

En el séptimo mes de 2026, los números de empleo apenas mostraron cambios en sectores clave como la minería, extracción de petróleo y gas, la construcción, la manufactura y el comercio mayorista.

Tampoco variaron significativamente en las áreas del transporte y almacenamiento, la información, los servicios profesionales y empresariales, la asistencia social, el ocio y hostelería y otros servicios.

En el 2019, el presidente Donald J. Trump durante su primer mandato llevó el desempleo hasta el 3,5%.

Lo que se espera a partir del 2027 y 2028 es una fuerte recuperación del mercado laboral, cuando las grandes inversiones logradas por la Casa Blanca mediante acuerdos comiencen a dar sus frutos.

El sector de la tecnología, salud, los servicios y la construcción son ahora los punteros en la creación de empleos, mientras que la industria militar se suma a la lista después de un presupuesto aprobado por el Congreso en Washington que supera el billón (trillion) de dólares para el año fiscal de 2027.

A pesar de despidos masivos en los últimos cuatro años, el sector de la tecnología debe recontratar varios cientos de miles de empleados cuando estén terminadas las fábricas de chips que se fabrican actualmente para disminuir la dependencia extranjera de lo que es sin duda el futuro cercano de la humanidad.

Industria y salarios

Uno de los objetivos de la administración Trump es el “reseteo” de la industria estadounidense donde las grandes tecnológicas como Apple, Amazon, Microsoft y Google planean billonarias inversiones en EEUU, tras la solicitud de jefe de la Oficina Oval.

El salario promedio por hora en el sector privado se ubicó en 37.62 dólares durante julio, apenas dos centavos más que el mes anterior.

En comparación con julio de 2025, los salarios aumentaron 3.2%, pero también de forma temporal e inestable ha crecido ligeramente la inflación y se ubica ahora en el 3,5% desde el 2,7% en 2025.

La causa central ya todos la conocen: la guerra contra el régimen de Irán y los cierres en el Estrecho de Ormuz que hizo subir el precio del petróleo y desestabilizar los mercados.

Lo mismo está por debajo de los 60 dólares el barril (tras el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán) como por encima de los 80 dólares el barril, después de que los extremistas de la llamada Guardia Revolucionaria rompieran el pacto con nuevos ataques a buques comerciales.

Luego de dos meses de bombardeos por parte de EEUU e Israel, Irán decidió atacar a sus antiguos aliados en Medio Oriente, ahora del lado de Washington como ha sido el caso de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwai y Baréin. Esto disparó el precio del crudo por encima de los 120 dólares el barril.

Lo anterior explica en parte que las contrataciones y los despidos se mantengan en un nivel estable y ante la expectativa de lo que pudiera pasar en la región en conflicto.

Hasta el momento, el impacto de la situación en el Medio Oriente ha sido moderado en el mercado laboral estadounidense, debido a que EEUU no se beneficia casi del comercio del Estrecho de Ormuz como sí ocurre con Europa y Asia.

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FUENTE: Con información de AFP, EFE, Departamento de Trabajo, The Wall Street Journal, entre otras fuentes.