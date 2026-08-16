domingo 16  de  agosto 2026
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Disney presenta novedades y adelantos de secuelas en bienal

La reunión bienal, conocida como "La gran cita para los fans de Disney", sirve de plataforma para que los estudios del conglomerado lancen sus novedades

Una fan asiste al D23: The Ultimate Disney Fan Event, en el Anaheim Convention Center, en California.&nbsp;

Una fan asiste al D23: The Ultimate Disney Fan Event, en el Anaheim Convention Center, en California. 

AFP

ANAHEIM.- Disney le dio la bienvenida a su nueva leva de mutantes: Adam Driver, Inde Navarrette y Sadie Sink fueron algunas de las adiciones de Marvel, anunció el estudio este viernes en la Convención D23, en California.

La reunión bienal, conocida como "La gran cita para los fans de Disney", sirve de plataforma para que los estudios del conglomerado lancen sus novedades de la mano de estrellas, creativos y directores.

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Uno de los platos fuertes de la primera noche de la convención de tres días fue la presentación de Marvel, conducida por su presidente, Kevin Feige.

Feige invitó al escenario del Honda Center a los nuevos miembros del Universo Cinemático de Marvel, y al director Jake Schreier, para ofrecer un abreabocas a los más de diez mil asistentes sobre la producción prometida para mayo de 2028.

Sink, que retomará a su Jean Grey tras interpretarla en "Spider-Man: Un nuevo día", se unió a Navarrette (Rogue), Kit Connor (Cíclope), Samara Weaving (Emma Frost), Christopher Abbott (Profesor Xavier) y Maya Boyd (Storm).

Adam Driver, quien apareció virtualmente, interpretará al villano Nathaniel Milbury.

"Kevin y yo hemos hablado por años sobre unirme al Universo Cinemático de Marvel. Y creo que finalmente encontramos la película perfecta en el momento perfecto", dijo Driver en un video.

Feige aprovechó la ocasión para mostrar imágenes de la aguardada "Avengers: Doomsday", que en diciembre reunirá en la gran pantalla a los Avengers, los Cuatro Fantásticos, X-Men y guerreros de Wakanda en una batalla épica contra el malvado Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Otra novedad de la presentación estelar dedicada al entretenimiento de la D23 fue una primera mirada a Ryan Gosling en "Star Wars: Starfighter", que Lucasfilm lanzará en 2027 a la par de los 50 años de la primera entrega de "La guerra de las galaxias".

Noche de secuelas

Josh D'Amaro, director ejecutivo de Disney, inauguró la presentación del viernes de la D23, su primera convención desde que asumió las riendas de la casa de Mickey Mouse.

En el evento Pixar mostró su fábula italiana "Gatto" y su primera historia sobrenatural "Ghost Market", así como un vistazo a sus secuelas en desarrollo: "Los increíbles 3" y "Coco 2".

Los fans mostraron su entusiasmo por otras secuelas de Disney como "Lilo & Stitch 2", que reveló a Angel, la contraparte rosa del revoltoso alienígena, "La era del hielo: Mundo de Lava", y "Frozen III", que trajo a escena a Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad.

"Todo es una secuela aquí", dijo a AFP Gary Aurin, quien vino acompañado de su hijo a quien describió como "un verdadero fan".

"Es Disney, así que te tienes que hacer a la idea", agregó el hombre de 63 años, que se dijo satisfecho por poder ver clips de las películas venideras y a estrellas como Gosling. "Es bueno para los fanáticos".

Jon Favreau se subió a la escena para hablar de "Oswald: The Lucky Rabbit", su miniserie que debutará el año que viene en Disney+, y cuyo protagonista es el conejito que antecedió al ratón Mickey.

Oswald, que recuerda a Mickey excepto por sus largas orejas, fue creado por Walt Disney y Ub Iwerks en 1927 para Universal Pictures, en cuyas manos quedó el personaje un año después.

The Walt Disney Company recuperó los derechos de autor de Oswald, el conejo suertudo en 2006.

FUENTE: AFP

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