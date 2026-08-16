Annette Taddeo: "Quiero ser la guardiana del dinero público de Florida"

MIAMI. - Nacida en Colombia, Annette Taddeo ha construido una trayectoria que combina la actividad empresarial con más de dos décadas de participación política en Florida. La exsenadora estatal busca ahora la nominación demócrata al cargo de directora financiera, una posición desde la que pretende vigilar el gasto estatal, combatir el fraude y promover cambios frente al elevado costo de los seguros.

Taddeo llegó a Estados Unidos durante su adolescencia y estudió en la University of North Alabama. Su historia familiar estuvo marcada por la violencia en Colombia, donde su padre fue secuestrado por las FARC. Después del huracán Andrew se trasladó a Miami para ayudar a sus padres a reconstruir su vivienda, una experiencia que posteriormente influyó en la creación de LanguageSpeak, la empresa de servicios de traducción que fundó y dirige.

Después de varias campañas electorales, en 2017 ganó una elección especial para representar al distrito 40 de Miami-Dade y se convirtió en la primera hispana demócrata elegida al Senado de Florida. Durante toda su permanencia en la Cámara Alta integró el Comité de Banca y Seguros.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Taddeo aseguró que su campaña descansa sobre tres pilares: reducir el costo de vida, fortalecer la rendición de cuentas y perseguir la corrupción, sin importar el partido político involucrado.

Entre sus propuestas figura establecer una calificación que permita conocer el desempeño de las aseguradoras, incrementar la fiscalización de los contratos sin licitación y garantizar que los gastos estatales puedan consultarse en la plataforma pública FACTS.

Taddeo tampoco eludió las críticas a su propia organización política. Reconoció que el Partido Demócrata no ha realizado una labor eficaz en el registro de votantes ni ha recaudado los recursos necesarios para competir con mayor fuerza en Florida.

Sin embargo, considera que el descontento de algunos republicanos y el peso creciente de los independientes abren una oportunidad para su candidatura. Antes de poner a prueba esa estrategia en una eventual elección general, deberá enfrentarse a Earle Ford en la primaria demócrata estatal del 18 de agosto.

- ¿Qué parte de su experiencia personal, empresarial y política influiría en la forma en que administraría miles de millones de dólares pertenecientes a los floridanos?

Todas esas experiencias me han preparado para ser directora financiera de Florida. Como empresaria, sé lo que significa llevar los libros, manejar un presupuesto y pagar una nómina. También conozco las dificultades que enfrentan actualmente los empresarios. En este cargo necesitamos a alguien confiable que actúe como guardiana del dinero público, el dinero de los contribuyentes. Como empresaria y madre, sé lo que significa pagar un seguro. Es un costo muy alto para las empresas y para los propietarios de viviendas y vehículos. En Florida pagamos, en promedio, alrededor de 8.000 dólares anuales por el seguro de una vivienda, y también tenemos costos muy elevados en las pólizas de automóviles. A eso se suma mi experiencia como funcionaria electa. Durante todos los años que estuve en Tallahassee integré el Comité de Banca y Seguros. Desde allí cuestioné a las compañías y pregunté por qué, después de que una persona paga su póliza durante 30 años, llega un huracán, pierde el techo y la aseguradora no responde, demora la reclamación o se declara insolvente.

- ¿Con qué tipo de medidas concretas afrontaría la crisis de las aseguradoras que tanto afecta a los clientes?

Los seguros son una de las principales razones por las que estoy en esta contienda. Durante años, en Tallahassee se aprobaron cambios con la promesa de reducir los costos al disminuir las demandas. Sin embargo, se llegó al otro extremo y se terminó perjudicando a los asegurados. Ahora hay compañías que no contestan el teléfono o demoran las reparaciones y los pagos. No podemos permitir abusos de ninguna de las partes, pero tampoco que una persona tenga que contratar a un abogado para recibir lo que le corresponde después de haber pagado su póliza durante décadas. Voy a establecer una calificación de las aseguradoras para que las personas puedan saber cuáles responden adecuadamente, cuáles atienden las reclamaciones y cuáles trabajan para reparar los daños. La directora financiera debe representar realmente a la población, comprender las necesidades del sector empresarial y mantener el equilibrio que no hemos tenido en Tallahassee.

-En 2020 y nuevamente en 2022 usted propuso que el comisionado de Seguros fuera elegido directamente por los floridanos y formara parte del Gabinete estatal. ¿Sigue creyendo que esa puede ser una buena fórmula?

El problema es que resulta difícil conseguir la aprobación de esa propuesta porque las compañías de seguros no quieren que sus reguladores respondan directamente ante los votantes. En esta campaña tengo claro que las aseguradoras han invertido cientos de miles de dólares en el rival republicano que podría enfrentar en noviembre. Saben quién les responde a ellas y quién responderá a la gente. No pretendo convertirme en enemiga de las compañías, pero sí voy a sacar a la luz lo que hacen mal y también lo que hacen bien. Los floridanos necesitan esa información. Tampoco es correcto que se oculten recursos o que no se abran los libros para conocer qué ocurre con el dinero. Citizens, por ejemplo, ha transferido pólizas a compañías privadas para reducir su exposición. Entiendo esa necesidad, pero debemos saber cómo se seleccionan esas empresas. Necesitamos saber cuál fue el proceso utilizado para entregar esas pólizas y si existieron contribuciones a campañas políticas.

-¿Cómo lo haría? ¿Mediante más auditorías, investigaciones, cambios regulatorios o nuevas leyes?

Aprobar leyes puede ser más difícil, pero desde el cargo existen herramientas regulatorias y de fiscalización. La directora financiera también encabeza la División de Contabilidad y Auditoría. Esas auditorías no deben utilizarse con fines políticos. No se puede investigar una ciudad solamente porque su alcalde sea demócrata. Además, deben revisarse los contratos concedidos sin licitación. Tenemos millones de dólares comprometidos de esa manera. Un ejemplo es Alligator Alcatraz. Según las cifras que he examinado, hay 2.100 millones de dólares relacionados con esa operación y un gasto aproximado de un millón de dólares diario. También existe una plataforma denominada Florida Accountability Contract Tracking System, conocida como FACTS. Allí deben aparecer los contratos y gastos del estado para que las personas puedan consultarlos. Sin embargo, hay más de 600 millones de dólares en acuerdos que no están disponibles en ese portal. Sobre Alligator Alcatraz se ha dicho que FEMA devolvería el dinero, pero hasta ahora solo ha reembolsado cerca de 60 millones de dólares. El costo asumido por Florida es muchísimo mayor. Afirmaron que cerraban el centro por la llegada de la temporada de huracanes, pero las instalaciones se levantaron cuando esa temporada ya había comenzado. Desde el principio se advirtió sobre el peligro de colocar carpas en medio de los Everglades. Aun así, se gastaron millones de dólares. También debemos examinar los contratos relacionados con los baños portátiles y otros servicios, así como las contribuciones políticas realizadas por las empresas beneficiadas.

-Usted afirma que su campaña descansa sobre tres pilares. ¿Cuáles son?

El primero es el costo de vida, que está afectando a todos. La comida, la leche, la carne y hasta la pasta de dientes están carísimas. Los seguros forman parte de ese problema. Se habla mucho de reducir los impuestos, pero en numerosos casos las pólizas cuestan mucho más. Aunque una persona no sea propietaria y viva en una casa alquilada, termina pagando indirectamente el seguro a través de la renta. Tenemos que reducir el costo de las pólizas y garantizar que las aseguradoras respondan cuando ocurre un daño. El segundo pilar es la rendición de cuentas. No existe toda la transparencia que requiere este puesto. Voy a vigilar los recursos y los gastos para que la población pueda saber cómo se utiliza cada dólar. El tercero es combatir la corrupción, que se ha convertido en un cáncer presente en los dos partidos. No tengo miedo de cuestionar al Partido Demócrata ni al Republicano. La corrupción nos afecta y nos cuesta a todos. La directora financiera dirige las investigaciones y auditorías correspondientes. Cuando existen contratos de millones de dólares sin licitación, necesitamos saber por qué se utilizó ese procedimiento, cuál era la emergencia y quién resultó beneficiado.

-Los republicanos han aumentado su número de votantes registrados en Florida y también han avanzado en Miami-Dade. ¿Cómo piensa llegar a esos electores y derrotar a su posible rival republicano?

Mi partido no ha hecho una buena labor registrando votantes y lo reconozco. También ha tenido dificultades para recaudar los fondos necesarios y desarrollar una operación electoral como corresponde. Sin embargo, muchas personas registradas como republicanas, incluso algunas que votaron por el Presidente, están desilusionadas porque recibieron numerosas promesas. Del mismo modo, hace dos y cuatro años hubo demócratas decepcionados que se quedaron en casa. Ese comportamiento también puede producirse entre los republicanos. La clave para ganar una elección estatal serán los independientes. Siempre he recibido el apoyo de un porcentaje de republicanos porque muchas personas valoran que alguien sea honesto, hable con franqueza y esté dispuesto a ayudar sin preguntar por quién votaron. Cuando una persona llega a un cargo público debe representar a quienes votaron por ella y también a quienes no lo hicieron. No puede dedicarse a juegos políticos con los recursos del estado. Una organización que no forma parte de mi campaña realizó una encuesta según la cual comienzo la contienda por delante del actual director financiero, quien fue nombrado y no elegido. Entre los independientes, ese estudio me coloca 18 puntos por encima. Sabemos que ese electorado será decisivo y vamos a trabajar para ganarnos su confianza.