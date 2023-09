Ceviches by Divino celebra los sabores de Miami

“Llegué a Miami en el año 2011 luego de haber estudiado gastronomía en Perú. Mi hermano, que ya estaba aquí, me impulsó a que abriéramos un restaurante en familia, Divino Ceviche, y el éxito fue tan grande que diversificamos la marca a través de franquicias”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Christian Encalada, propietario y chef de los restaurantes que hoy celebran el éxito de Ceviches by Divino, una propuesta más pequeña, acogedora, pero con la misma riqueza de sabores.

“Ceviches by Divino nació en el año 2015 con una carta peruana de autor que incluye mucha más fusión. Incorporamos platos en los que estuve trabajando por dos años, y los que más gustaron a los comensales se agregaron a este menú”, añadió.

Sobre el lugar

Presentando también una oferta de tapas, piqueos [para degustar], opciones para compartir, y una amplia barra para disfrutar de especiales happy hour. El menú de Ceviches by Divino ha sido reconocido por sus premios al mejor ceviche de Miami en el año 2022 por Miami NewTimes; y por triunfar en la categoría a Best Bite of the Beach [El mejor bocado de la playa], otorgado por el South Beach Wine & Food Festival de 2023.

“Tenemos muchos platos que son best sellers [éxito en ventas] y eso nos llena de orgullo. Como por ejemplo nuestro Ceviche de Mercado, realizado con ají amarillo y calamar frito. También tenemos un Roll Acevichado, un plato japonés, pero con

sabores muy peruanos, y la Causa Ganadora, que la llamamos así porque con ella obtuvimos en primer lugar en un concurso de causa peruana en la categoría fusión, en el año 2012”, dijo Christian Encalada, quien también recibió un reconocimiento culinario de parte del diario El Comercio, el más grande Perú, tras crear el mejor plato con quínoa.

“Miami ha sido parte fundamental de estos logros porque me ha impulsado a innovar y a fusionar. Hemos creado una salsa de maracuyá que es muy famosa, buscando honrar el Caribe incorporamos el mango a muchos platos, etc. La fusión de culturas de Miami se refleja en nuestra gastronomía y a través de esa carta honramos el Mes de la Herencia Hispana”, dijo el popular chef.

Cabe destacar que Ceviches by Divino también ofrece platos típicos como el tradicional lomo saltado, ceviche de mercado, pulpo anticuchero, ceviche tradicional, roll acevichado, jalea roll, arroz con mariscos, entre otros. Por otra parte, su coctelería presenta la diversidad de sabores que puede brindar el pisco con las versiones sour, maracuyá y el piscorito, una versión del mojito realizado con el licor peruano.

Una experiencia al alcance de todos

“Sé que hay muchísimos restaurantes peruanos, pero queremos que la gente viva la experiencia que estamos promoviendo, y que los amantes de nuestra gastronomía y emprendedoras se sumen al concepto de franquicias que estamos impulsando a través de Ceviches by Divino, que es una marca consolidada en el sur de Florida”, dijo Christian Encalada, quien junto a sus hermanos y socios coincide en que la clave para iniciar y administrar una empresa familiar exitosa es la confianza y el trabajo en equipo.

Con seis ubicaciones distribuidas entre Miami y Fort Myers, Ceviches by Divino es reconocido como un gastropub, porque ofrece una atmósfera acogedora e ideal para disfrutar entre amigos mientras se degustan los mejores sabores peruanos.

“Tenemos cinco estrellas en Yelp, plataforma que permite que los usuarios dejen reseñas acerca de los negocios que visitan, y somos parte de las listas de los 10 mejores lugares de comida peruana en Miami. Estamos muy felices y honrados por eso”, finalizó el chef, quien junto a sus hermanos también lidera su propia

fundación Ceviche with a Purpose (Ceviche con Propósito), a través de la cual donan un plato de comida por cada ceviche que se consume en sus locaciones como apoyo a mujeres vulnerables de Perú.

Para saber más visite www.cevichesbydivino.com.