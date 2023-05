Turkish Airlines celebra la gastronomía turca en Miami

EVENTO

Turkish Airlines celebra tercer aniversario en Miami con su torneo de golf

Turkish Airlines celebró su torneo anual de golf en Miami Beach. Desde sus inicios hace seis años, este encuentro deportivo ha cobrado gran popularidad entre los aficionados al golf. El torneo, que se realizó en la Capital del Sol, fue uno de los más de 100 que reunirán a más de 8.000 jugadores amateurs en distintas partes del mundo en busca de llegar a la recta final. El ganador de la recién competencia en Miami resultó ser el empresario Richard Do, cuyo premio fue una semana de hospedaje con todos los gastos pagos en el lujoso Hotel Titanic, en Belek, un municipio de la provincia turca de Antalya, donde se discutirá la final. Do, Chief Operating Officer de la compañía The Sterling Building Development Group, también viajará a bordo de Turkish Airlines y podrá disfrutar del excelente servicio y la exquisita gastronomía que brindan en clase ejecutiva. La sexta edición de este torneo de la premiada aerolínea marca también la celebración de tres años ofreciendo vuelos directos a Estambul desde Miami, ocasión para la cual no faltó un gigantesco "cake".