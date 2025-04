Charlie Zaa: "Mi primer amor fue la salsa"

- Cuéntanos que podrá disfrutar el público la noche de ese sábado en el Charles F. Dodge Center

Traigo una banda de salsa completa en vivo, con trombones, timbales, bongo, bajo, para ofrecer un show de salsa espectacular. Voy a cantar temas como Ódiame, Un disco más, Rondando tu esquina, Nuestro juramento. No van a faltar los clásicos de mi repertorio.

La música es mi pasión, pero lo que me eleva el espíritu y me pone a soñar es la salsa romántica. Voy a tener la oportunidad de presentarles a mi hijo Aaron David, quien se va a estrenar como el gran intérprete y compositor que es. Y para acompañarlo vamos a invitar a un mariachi.

- ¿Qué trae de diferente este nuevo álbum que estás preparando?

Es un álbum orgánico, grabado como se grababa hace 30 años, con grandes músicos y participes a nivel de producción. Con un pianista, un bajista, un trompetista, un trombonista; con la Filarmónica de Colombia haciendo unas cuerdas bellísimas en los dos boleros que traigo intentando volver a la esencia para que la gente vuelva a creer en el primer amor.

Es un álbum bastante alineado con lo que soy, con mi esencia, porque es muy rico en colores, camaleónico; trae canciones en tiempo de vals, de bachata, de cumbia, de bolero, y también en salsa. Entonces está muy conectado a lo que he hecho durante mi carrera y me identifico mucho, porque creo plenamente en que cuando tienes la oportunidad de ejercer tu carrera, sea cual sea, tienes que aprender a disfrutar más del proceso que del resultado, aunque no recibas el resultado que esperas. Y así lo estoy haciendo: estoy disfrutando del proceso. La bachata la grabé con algunos de los músicos de Romeo Santos, la salsa con los de Marc Anthony, los temas en bolero con la Filarmónica Nacional De Colombia.

- ¿Incluirá colaboraciones?

Tuve la oportunidad de colaborar con Pancho Barraza, un cantante muy reconocido del regional mexicano que formó parte de Los Recoditos. Hice otra con el Grupo 5 del Perú, una de las cumbias llamadas Rock. Y estamos a la espera, porque quiero hacer una de las salsas incluidas, que es una canción de mi hijo, con un artista que no puedo decir quién es, pero si Dios permite y todo se da, va a sorprender a mucha gente.

- ¿Qué nos puedes adelantar de las canciones?

El primer sencillo es Si te vas, escrita por Leonor García, una gran compositora peruana. La segunda canción que salió es Bobo apasionado, una bachata en la que tuve una pequeña participación como compositor. Mi fuerte es la interpretación; mi hijo sí es un gran compositor. Tuve el placer de grabarle siete temas en este álbum de 12 canciones.

La tercera canción es Para allá, compuesta por Aaron David; la cuarta, también escrita por mi hijo, ambas en salsa. La quinta es Mi otro yo, que grabé con Pancho Barraza, compuesta también por A Zaa (nombre artístico de Aaron David), en regional mexicano. La sexta es Ese error, que grabé con el Grupo 5; y la séptima es Todo me gusta de ti, con la participación de músicos de la Filarmónica de Colombia. Las otras cinco saldrán en mayo cuando salga el álbum Y la historia continúa, Charlie Zaa.

- ¿Qué has aprendido a lo largo de estos 35 años de carrera en la música?

Yo siento que hay un propósito muy grande por parte de Dios para con nosotros, los que hacemos música. El propósito es gigante, como también la responsabilidad que viene después de tener éxito en medio de una carrera como la mía, porque la gente siempre tiene un grato recuerdo de ti como cantante o de la música que haces. Pero cada éxito, cada triunfo, cada acierto trae una gran responsabilidad. Y siento que desde que me inicié en el año 96 como como solista o como cantante de música romántica, se me dio la oportunidad de hacer parte de tres generaciones, de los abuelos, de los adultos y también de los jóvenes.

Que tres generaciones se pongan de acuerdo con un álbum es muy difícil y solamente se logra cuando Dios está de por medio. Y yo sé que Dios lo propició, lo permitió o permitió que hoy en día reconozca que existe una gran responsabilidad de mi parte para seguir defendiendo lo que hago, de llevar muy en alto la bandera de la música romántica, pero también para permanecer firme con mis principios y mi identidad en base a lo que hago. Mi primer amor en la música fue la salsa.

- Además de la pasión por la música y la dedicación, ¿dirías que el mantenerte vigente tiene que ver con la fe que has tenido?

Hay que invertir el orden. Primero la fe y después el resto viene por añadidura. Yo siempre desde antes de conocer de Dios, siempre fui un hombre de fe. Desde muy niño, yo veía las cosas que no eran como si ya fuesen. De eso habla la fe, que es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. Cuando me inicié vendiendo papá, yuca y plátano en casa mercado, sin saber lo que me iba a deparar el futuro, siempre caminé por fe, creyendo en que lo que yo veía, que nadie veía, iba a suceder. En la música me inicié en una agrupación en Colombia llamada Alma del Barrio. Y de ahí para acá todo lo que me ha venido como como, por medio de mi carrera, ha sido gigante. Por eso atesoro tanto lo que Dios me da como don. Y siento que si el don no va acompañado de gracia y unción, no transciende, no se es feliz, difícilmente se podrá decir que valió la pena.

- ¿Consideras que el sonido tropical esté resurgiendo en medio del auge del género urbano?

Nos estamos dando cuenta de que la gente está ávida de vivir experiencias en medio de un concierto o de una presentación de cualquiera que sea el artista o de su artista favorito.

Entonces, nos tenemos que preparar y administrar de manera especial el don que Dios nos ha regalado y no nos podemos limitar por eso. Yo siempre me he atrevido a hacer música en vals, en bolero, en pop, en cumbia. La pollera colorá es gran éxito a nivel mundial, y música en salsa también.

Yo hice un álbum de salsa que está entre mis producciones más queridas, que se llama En otro tiempo, un homenaje al Grupo Niche. Y parte de lo que se está viviendo hoy en día es el auge de esa necesidad de tener una bonita puesta en escena, llámese en el género de salsa, de merengue o estos géneros que, de una forma u otra, lograron trascender fronteras y hacer parte del catálogo de la radio.