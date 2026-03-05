De Rioja, en España, LAN trae a Miami su nuevo concepto de vinos

MlAMl.- Entre los buenos vinos de Rioja destaca LAN por su armonía de sabores, texturas y olores, y la bodega riojana presenta en Miami su nuevo concepto para afianzar su presencia en el mercado de Estados Unidos.

“Traemos una nueva forma de relacionar el vino que producimos con las personas que lo consumen. Es nuestra nueva filosofía de marca, de cómo nos acercamos al consumidor, poniéndolo en el centro y resultando todo este nuevo enfoque, incluyendo nuevo empaque”, nueva etiqueta, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS Trinidad Villegas, directora de exportación de la marca riojana, minutos antes de la presentación en el restaurante español Échate pa´llá, en Doral, cuya cocina es dirigida por el chef español Antonio Puertas.

Sobre cómo acercar la marca al consumidor, Alberto Saldón, director de mercadeo, señaló: “Son las emociones. Teniendo una gama de vinos estoy seguro de que tomarán vino acorde al momento y la comida que acompañe. A veces apetece un blanco o un rosado refrescante, porque estamos en un día caluroso, estamos en la playa o estamos en una piscina, y luego puedes participar de una cena, de un asado con unos amigos, y seguro que te apetece un crianza o un reserva, un gran reserva”.

Luego enfatizó: “Beber vino es muy sencillo, lo descorchas y empieza la alegría. Empieza la conversación, la complicidad, la intimidad, la conexión con las personas que lo comparten”.

De eso se trata, tener un vino adecuado para cada uno de los momentos. Primero menearlo un poquito en copa, para que se oxigene y despunte los olores y sabores, y tan pronto el caldo entra en boca se disparan las glándulas gustativas.

Y aquí es cuando salta la apreciación de cada cual. “Nuestro CEO, Enrique Abiega, dice que cada uno de nosotros somos como una máquina de control de calidad. Y la máquina del control de calidad está aquí, a la altura de la laringe, a la altura de nuestra garganta”.

Ante tanta variedad de vinos de Rioja, qué hace distinto a LAN. “Tenemos una gama de vinos que está basada en las variedades tradicionales de La Rioja, que son las uvas tempranillo, garnacha, mazuelo y graciano, y tenemos una nave con 19.000 barricas que son nuestros pequeños niños. María Barúa, nuestra directora técnica y enóloga, tiene una forma de trabajar la barrica de roble, que es donde criamos los vinos, de una forma muy especial”.

De hecho, LAN busca otras tonalidades al usar “duelas de roble americano y tapas de roble francés para las barricas”.

Esto procura un equilibrio de sabores y sensaciones, “entre acidez, tanino y alcohol que produce un resultado la frescura e intensidad”, subrayó. i

Si preguntamos por un tinto LAN, sea crianza, reserva o gran reserva, Saldón responde: “Trabajamos exclusivamente con viticultores que están ubicados en la zona de Rioja Alta y Rioja Alavesa. Esas dos zonas nos permiten cultivar viñas de más altitud. Entonces, cuando sirves el vino en la copa, lo primero que llama la atención es el color tan luminoso y brillante que tienen nuestros vinos. Este rojo tan vivo que representa también a nuestro país. Luego, cuando te acercas a ella, simplemente con la nariz, a nivel aromático, vas a ver que es como una fiesta de flores y de frutas rojas, muchas frutas rojas, pequeños arándanos. Todo esto que nos va a llevar a un punto de vinos muy aterciopelados, muy fáciles de entender en boca, pero con una consistencia, una longitud en boca muy larga”.

En resumen, son vinos que acompañan muy bien comida o conversación.

Hablando de comida, cada uno de los vinos LAN, desde rosado a gran reserva, seis, fueron emparejados por el chef Antonio Puertas, que lleva las riendas de la cocina en el restaurante Échate pa´llá.

Hemos preparado seis platos especiales para LAN Entonces. Primero, con el vino rosado, hemos presentado un huevo orgánico bañado en remolacha. Lo hemos rellenado con una ensaladilla rusa, pero totalmente vegetariana sobre un alga wakame para darle un toque marino y decorada con un coral de cúrcuma”, explicó el chef.

Luego vino el pincho de tortilla española. “Le dimos una vuelta con una croquetita de espinaca encima y una hojuela de patata para darle el toque crujiente sobre una base de alioli.

Mas tarde, el chef sorprendió con una tapa de arroz negro con tinta de calamar, sofrito natural de pescado fresco, calamar y el alioli que no puede faltar.

El maestro cocinero quiso rendir homenaje a Estados Unidos, porque aquí estamos, y presentó una mini hamburguesa, hecha de bacalao fresco, que conquistó el paladar.

“Y luego de carne”, reforzó, “hemos puesto un solomillo de cerdo ibérico, que iba relleno de ricota, espinaca, con salsa bearnesa y un pastel de patata parmesano”.

Por último, el postre, que fue una tarta vasca de queso, “la típica tarta vasca de queso crema bueno”.

Bodegas LAN fue fundada en 1972 y cuenta con el respaldo de la denominación de origen Rioja. Consulte el portal bodegaslan.com en internet.