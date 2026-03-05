jueves 5  de  marzo 2026
EN LAS REDES

Jacob Elordi obsequia copia firmada de "Cumbres Borrascosas" a una fanática

El actor firmó el libro con una emotiva dedicatoria y la joven fanática compartió la anécdota en un video de TikTok ahora viral

El actor australiano Jacob Elordi y la actriz australiana Margot Robbie asisten al estreno mundial de Cumbres Borrascosas en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles el 28 de enero de 2026.&nbsp;

El actor australiano Jacob Elordi y la actriz australiana Margot Robbie asisten al estreno mundial de "Cumbres Borrascosas" en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles el 28 de enero de 2026. 

AFP/Frederic J. Brown
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Jacob Elordi le regaló a unos fanáticos un día diferente en el aeropuerto. El actor que interpreta a Heathcliff en la nueva adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas se hizo viral recientemente al comprar y firmar una copia de la novela para Patricia Albassit, una fanática que conoció durante un vuelo.

Albassit publicó posteriormente un TikTok, ahora viral, detallando la interacción.

Lee además
Le Petit Solfège de Pierre Bonnard
PATRIMONIO

Subastan en París colección privada del pintor posimpresionista Pierre Bonnard
Esta fotografía muestra un logotipo en la fachada de una tienda de la marca de moda de lujo italiana Prada en la Rue Montaigne de París el 16 de abril de 2025. 
MODA

Miu Miu ayuda a Prada a resistir durante caída del mercado de lujo

El martes, ambos viajaban en un vuelo comercial de Qantas cuando Albassit notó una cara familiar guardando su equipaje de mano. La joven australiana años creyó que era el acto, pero no estaba completamente segura, según declaró a Newsweek

"Así que se sentó frente a mí, pero cuando intentaba guardar su equipaje de mano en el compartimento superior, lo miré y pensé: '¿Es Jacob?'". Pensé: 'Conozco a ese tipo, pero ¿cuáles son las probabilidades?'", declaró Albassit al medio.

Durante el vuelo, Albassit pasó junto a él y decidió acercarse para decirle que estaba teniendo un mal día y quería pedirle una foto. El actor de Euphoria accedió y la pareja comenzó a charlar sobre sus respectivos equipajes.

Regalo

Una vez que todos estuvieron en la terminal, Elordi le dijo a Albassit que esperara, según sus comentarios en TikTok. Luego, corrió a una de las tiendas del aeropuerto y regresó con dos ejemplares de la novela, uno para Albassit y otro para su compañera de viaje. Elordi les preguntó sus nombres y les escribió mensajes dentro del libro.

El de Albassit decía: "Querida Patricia, espero que hoy salga el sol para ti. Con cariño, Heathcliff".

Más tarde, Albassit publicó en su TikTok una selfie con Elordi, una inscripción y una foto de él leyendo en el avión, lo que provocó que los usuarios expresaran sus celos de forma jocosa en los comentarios.

Temas
Te puede interesar

Festival de Cannes entrega Palma de Oro honorífica a cineasta Peter Jackson

Anuncian publicación de "My Final Days", memorias póstumas de Eric Dane

Lili Estefan y Raúl de Molina se enfrentan en vivo por tema de Cazzu

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)
Economía

Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"

Imagen referencial de una calle de La Habana.
BLOQUEO ENERGÉTICO

Washington dicta medida que impide a bancos cubanos acceder a ingresos de venta de combustible a MIPYMES en Cuba

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.
CONGRESO

Fracasa en el Senado plan demócrata para frenar acciones de EEUU en Irán

En Argentina, el atentado contra la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) por Irán moviliza en cada aniversario miles de personas, como esta en el barrio porteño de Once 
JUSTICIA ARGENTINA

Acusan a jerarcas de Irán de planificar y ejecutar atentado contra AMIA, hay 10 imputados

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El escándalo racista sacude al partido republicano de Miami-Dade.
INDIGNACIÓN

Escándalo racista en chat del partido republicano provoca condena política en Miami-Dade

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta del 47 y un balón autografiado durante un evento en la Casa Blanca
FÚTBOL

Trump cree que Messi es mejor que Pelé

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer (iz.) y el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
CONFLICTO POLíTICO

Demócratas en el Congreso buscan argumentos en favor del régimen iraní