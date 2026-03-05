Jacob Elordi obsequia copia firmada de "Cumbres Borrascosas" a una fanática

El actor australiano Jacob Elordi y la actriz australiana Margot Robbie asisten al estreno mundial de "Cumbres Borrascosas" en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles el 28 de enero de 2026.

MIAMI.- Jacob Elordi le regaló a unos fanáticos un día diferente en el aeropuerto. El actor que interpreta a Heathcliff en la nueva adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas se hizo viral recientemente al comprar y firmar una copia de la novela para Patricia Albassit, una fanática que conoció durante un vuelo .

El martes, ambos viajaban en un vuelo comercial de Qantas cuando Albassit notó una cara familiar guardando su equipaje de mano. La joven australiana años creyó que era el acto, pero no estaba completamente segura, según declaró a Newsweek

"Así que se sentó frente a mí, pero cuando intentaba guardar su equipaje de mano en el compartimento superior, lo miré y pensé: '¿Es Jacob?'". Pensé: 'Conozco a ese tipo, pero ¿cuáles son las probabilidades?'", declaró Albassit al medio.

Durante el vuelo, Albassit pasó junto a él y decidió acercarse para decirle que estaba teniendo un mal día y quería pedirle una foto. El actor de Euphoria accedió y la pareja comenzó a charlar sobre sus respectivos equipajes.

Regalo

Una vez que todos estuvieron en la terminal, Elordi le dijo a Albassit que esperara, según sus comentarios en TikTok. Luego, corrió a una de las tiendas del aeropuerto y regresó con dos ejemplares de la novela, uno para Albassit y otro para su compañera de viaje. Elordi les preguntó sus nombres y les escribió mensajes dentro del libro.

El de Albassit decía: "Querida Patricia, espero que hoy salga el sol para ti. Con cariño, Heathcliff".

Más tarde, Albassit publicó en su TikTok una selfie con Elordi, una inscripción y una foto de él leyendo en el avión, lo que provocó que los usuarios expresaran sus celos de forma jocosa en los comentarios.