Chef Michelle Bernstein celebra la herencia hispana en Abiaka con La Cañita

MIAMI.- Del 19 al 21 de septiembre, Abiaka, del Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, será el escenario de una experiencia gastronómica única: una propuesta culinaria especial de La Cañita, el concepto latino-caribeño de la chef galardonada con el premio James Beard, Michelle Bernstein.

Durante tres días, los invitados podrán disfrutar de sabores vibrantes, cócteles de autor, música en vivo y un ambiente lleno de color y alegría, en una celebración auténtica del Mes de la Herencia Hispana .

En entrevista para Diario Las Américas, Michelle Bernstein explicó: "La Cañita es más que un restaurante, es una celebración de la cultura latino-caribeña: la comida, la música y esa ruta histórica que conecta el Caribe con Latinoamérica. Es una cocina con raíces en lo que crecí comiendo, cocinando y aprendiendo desde niña, pero presentada con un toque actual. Además, es un proyecto profundamente familiar: mi hermana diseñó el restaurante y ahora estamos trabajando en un nuevo espacio en South Beach. Para mí, La Cañita representa amor, amistad, comunidad y, sobre todo, la comida que más amo en el mundo."

En cuanto a la colaboración con Abiaka, Bernstein expresó que surgió de manera natural: “Abiaka ya celebra los sabores al fuego con un aire latino, y sentimos que era el escenario perfecto para llevar la esencia de La Cañita: esa mezcla de tradición, sabor caribeño y energía festiva. Juntas buscamos crear una experiencia única, donde la gastronomía, los cócteles y el ambiente transmitan lo mejor de nuestra cultura.”

Durante el pop-up, los asistentes podrán disfrutar de un menú cuidadosamente curado, que incluye estofado de rabo de res con pasta trofie y quesos, mofongo de langostinos con chimichurri rojo y caldo de camarones, pargo amarillo entero crujiente con guasacaca y arroz de coco, y postres como flan de la Flaca y Alaska horneada con helado de dulce de leche y frutas tropicales. Los cócteles de autor —Mojito Criollo, Disco Inferno, Domino Old Fashioned y La Cañita— complementan la experiencia con creatividad y sabor.

Homenaje a las culturas latinas

“Cada plato es un homenaje a las culturas latinas y caribeñas”, comenta Bernstein. “Intento poner todo el amor y la atención en cada detalle del menú. Espero que durante estos tres días se viva un ambiente de felicidad, de fiesta, de música y de baile. No se trata solo de cocinar y servir platos y tragos: es una celebración de nuestra cultura, desde la comida hasta los uniformes y los colores que usamos.”

La chef también expresó la emoción que siente al ser parte de esta celebración: “Me da muchísimo honor y estoy muy feliz de que me hayan invitado. Siempre me entusiasma compartir mi menú, mi comida y mis recetas con gente que normalmente no viene a mis restaurantes. Para mí es muy lindo acercarles mi cocina, ofrecerles platos un poco diferentes para ellos, pero muy míos. A veces siento que no lo merezco, pero me llena de amor, me divierte y me hace muy feliz.”

Nacida y criada en Miami, Bernstein combina su herencia judía y latina con años de experiencia en la escena culinaria. Sus restaurantes —Sra. Martínez, Café La Trova, Sweet Liberty y La Cañita— han marcado la gastronomía local, y en 2008 hizo historia como la primera mujer en ganar el premio James Beard al Mejor Chef: Sureste. Su cocina celebra siempre sus raíces, mezclando sabores tradicionales con técnicas contemporáneas.

Abiaka, bajo la dirección del chef Robert Ciborowski, combina los sabores de España, América Latina y el Caribe con ingredientes frescos de Florida, cocinados en parrillas de leña y hornos de carbón, aportando un sabor auténtico y ahumado a cada plato. Ubicado en el segundo piso de The Guitar Hotel Pool Vista Pavilion, se convierte en el escenario perfecto para una verdadera fiesta de sabor, cultura y alegría, donde La Cañita promete dejar una huella imbo

rrable.