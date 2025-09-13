Una reina en el escenario: Luren Márquez deslumbra en el All Music Fest Perú

La presentadora y Miss Perú USA 2024 emocionó a más de 15 mil personas en un regreso que marcó un antes y un después en su carrera internacional

MIAMI.- Con más de 15 mil personas vibrando al unísono, el All Music Fest Perú se convirtió en uno de los eventos musicales más importantes del año. Pero más allá del despliegue de artistas internacionales, hubo una figura que supo conquistar al público con carisma, frescura y una conexión inmediata: la presentadora peruana radicada en Miami, Luren Márquez .

Conocida por su trayectoria en el programa internacional Extremo Extremo de Telemicro y su participación constante en espacios de Telemundo, Luren regresó a su país natal para conducir uno de los espectáculos más ambiciosos del año. La experiencia, asegura, fue inolvidable: “Sentir la energía de más de 15 mil personas vibrando juntas y, además, en mi propio país, fue algo único. Me sentí honrada, emocionada y con una enorme responsabilidad de representar con orgullo a los talentos peruanos”, dijo la joven modelo y presentadora a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La modelo y reina de belleza confiesa que, más allá del escenario, hubo momentos íntimos que se quedarán grabados en su memoria. “Lo que más atesoro fueron los instantes en el camerino. Compartí con artistas que habían venido de Puerto Rico, Colombia o Venezuela, y escucharlos hablar de mi país con tanto cariño, decir que se sentían en casa… eso no tiene precio”.

Luren confiesa que el público peruano le respondió con calidez y una conexión inmediata que emocionó profundamente a la conductora. “Ver cómo me recibían, cómo alzaban sus manos saludándome, las sonrisas en sus rostros… fue una validación hermosa. Me recordó por qué amo tanto lo que hago”, recuerda la ex Miss Perú USA 2024.

Belleza con propósito, talento sin fronteras

Aunque su carrera se ha desarrollado principalmente fuera de Perú, Luren reconoce que este regreso marcó un antes y un después en su vida profesional. “Fue cerrar un círculo y a la vez abrir uno nuevo. Aunque he crecido profesionalmente en el extranjero, siempre he llevado a Perú en el corazón. Poder regresar y brillar en un evento tan grande fue una forma de reconectar con mis raíces y decir: ‘Estoy aquí, y soy de aquí’”.

Pero más allá del brillo, hubo disciplina. Conducir un evento de más de nueve horas requiere preparación y resiliencia. “Me preparo física y mentalmente. Hidratarme bien, cuidar mi voz, alimentarme correctamente… pero, sobre todo, dejar que la energía del público me alimente. Ellos son mi gasolina. Cada vez que salía al escenario, sentía una inyección de adrenalina que me impulsaba hasta el final”.

Ese impulso, dice, también la proyecta hacia nuevas metas. “El All Music Fest Perú fue una vitrina increíble. Me permitió mostrar otra faceta frente a una audiencia masiva y con cobertura internacional. Es un impulso fuerte hacia nuevos horizontes”.

Si bien la actuación y la música la atraen, Luren asegura que por ahora su prioridad es consolidarse como conductora en escenarios internacionales. Sin embargo, su visión va más allá de los logros personales. “Mi mayor sueño es construir una carrera que inspire a otras mujeres a creer en su potencial, sin importar de dónde vengan. Quiero representar a Perú con orgullo, romper esquemas y dejar una huella auténtica en la industria”, finalizó.

Escuchar a Luren Márquez hablar de su carrera es sentir el pulso de una artista que entiende que el verdadero éxito no está solo en los reflectores, sino en la capacidad de conectar, emocionar e inspirar. En el All Music Fest Perú no solo brillaron las luces y los artistas invitados; brilló también una mujer que, con su voz y su presencia, demostró que el talento peruano tiene alas para conquistar el mundo.