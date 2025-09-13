sábado 13  de  septiembre 2025
Miss Universo recibe a la primera representante palestina en su historia

Nadeen Ayoub creció entre Cisjordania, Estados Unidos y Canadá, y ahora vive entre Ramala, Amán y Dubái

Nadeen Ayoub creció entre Cisjordania, Estados Unidos y Canadá, y ahora vive entre Ramala, Amán y Dubái

Nadeen Ayoub creció entre Cisjordania, Estados Unidos y Canadá, y ahora vive entre Ramala, Amán y Dubái

Captura de pantalla/ Instagram/ @nadeen.m.ayiub

DUBÁI.- Nadeen Ayoub es la primera representante de Palestina que participa en el concurso de Miss Universo. Y en esta ocasión tiene claro su mensaje: mostrar otra faceta de la identidad palestina y "humanizar" un pueblo a menudo reducido a su sufrimiento.

En plena guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza, esta mujer de 27 años se prepara para ser la primera miss Palestina de la historia que participa en el certamen, previsto el próximo noviembre en Tailandia.

"Nosotros no somos sólo nuestras luchas y nuestros sufrimientos", afirma esta joven de cabello largo oscuro. "El pueblo palestino también son niños que quieren vivir y mujeres que tienen sueños y aspiraciones", agregó.

En un comunicado a la CNN en agosto, Miss Universo confirmó la participación de Ayoub en esta edición. La organización "acoge con orgullo a las delegadas del mundo entero", y Nadeen Ayoub, "militante exitosa y modelo palestina, encarna resiliencia y determinación, a imagen de nuestra plataforma".

Nadeen Ayoub creció entre Cisjordania, Estados Unidos y Canadá, y ahora vive entre Ramala, Amán y Dubái. Según cuenta, no siempre frecuentó los concursos de belleza.

"Mis padres eran profesores de universidad, así que me animaron a concentrarme en mis estudios", cuenta a AFP durante una entrevista en Dubái, donde fundó un organismo de formación para creadores de contenido, vinculado al desarrollo sostenible y la inteligencia artificial.

"Mostrar Palestina"

Graduada en literatura inglesa y psicología, comenzó enseñando y trabajando para organizaciones humanitarias en los territorios ocupados, antes de que llegara a sus manos una propuesta para participar en un desfile en Italia, donde terminó siendo reconocida.

Los profesionales del mundo de la moda y la belleza la animaron a participar en concursos internacionales, comenzando por desarrollar la franquicia nacional de Miss Palestina.

"Incluso algo tan simple como la creación de una organización es difícil para nosotros (...) Para otros países, esto es obvio. Para nosotros, tomó décadas", destaca Nadeen Ayoub.

Una de las dificultades radica en el hecho de que el 50% de los palestinos viven en el extranjero y el otro 50% entre Gaza, Cisjordania e Israel, de ahí la necesidad de organizar un concurso en internet para ser representativo, explica.

Elegida en 2022

Elegida en 2022 como la primera miss Palestina, Ayoub participó poco después en el concurso Miss Tierra y se involucró en las actividades filantrópicas de la organización.

Pero luego abandonó los concursos cuando empezó la guerra de Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles.

La campaña de represalias de Israel ha dejado a su vez más de 64.600 muertos en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud de Hamás consideradas confiables por la ONU.

Mientras la ofensiva continúa desde hace casi dos años, Miss Palestina estima ahora que es necesario aprovechar cualquier oportunidad "para hablar de Palestina, mostrar Palestina, en un escenario internacional".

"Nuestro pueblo necesita una voz, no queremos que nuestra identidad sea borrada", dice.

Israel aprobó el mes pasado un enésimo proyecto inmobiliario en Cisjordania que complica aún más la viabilidad territorial de un Estado palestino, después de que varios países occidentales, incluidos Francia y Canadá, se comprometieran a reconocer tal estado en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas a finales de septiembre.

Pero Nadeen Ayoub destaca que Palestina ya es reconocida por la mayoría de los países miembros de la ONU, más de 140.

"Es una nación y voy a representar a un país como tal", dice, antes de pasar el título, la banda y corona a una nueva Miss Palestina.

