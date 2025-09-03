WAPA+ presenta la nueva temporada de Súper Chef Celebrities: All Star

Miami – ¡La cocina más famosa de Puerto Rico regresa más encendida que nunca! WAPA+ estrena la esperada temporada Súper Chef Celebrities: All Star el lunes, 9 de septiembre a las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT . Esta edición especial que se transmite simultáneamente en WAPA-TV reúne a 20 personalidades que conquistaron al público en temporadas pasadas, ahora dispuestas a demostrar nuevamente sus talentos culinarios en un formato renovado, con más tensión, emoción y retos inesperados. WAPA+ es el único canal FAST que sirve a la comunidad de seis millones de puertorriqueños en EEUU. WAPA+ se puede ver a través de The Roku Channel, Samsung TV Plus, Fire TV Channels, ViX, Now TV Latino, fubo y Plex.

En un giro novedoso, los famosos iniciarán la competencia en parejas, aunque no todos permanecerán juntos hasta el final. Esto asegura alianzas inesperadas, drama y mucha estrategia en cada episodio.

Las 20 celebridades que encenderán la pantalla en esta edición All Star son: Melina León, Franco Micheo, Luisito Vigoreaux, Yaiza Figueroa, Jennifer Fungenzi, Luis Morales “Bebesauro”, Adriana Filomeno, Alí Warrington, Otilio “Bizcocho” Warrington, Carla Cortijo, David Huertas, Keropi Sánchez, Juliana Rivera, Jorge Luis Ramos, Freddo Vega, Alex Díaz, Josué Carrión “Mr. Cash”, Manny Manuel, Keiry Narváez y Marena Sofía.

El jurado está compuesto nuevamente por tres expertos de la gastronomía puertorriqueña: Chef Enrique Piñeiro, Chef Giovanna Huyke y Chef Héctor Rosa, quienes evaluarán cada plato y decidirán quién avanza y quién queda fuera. El actor Luis Ponce repite como carismático presentador, guiando a la audiencia y a los competidores a través de esta travesía culinaria.

Entre las novedades de esta temporada se encuentra la introducción de “la freidora”, un reto relámpago que decidirá el destino de los concursantes durante los días de “fogón.” Además, la eliminación comenzará desde la primera semana, aumentando la tensión desde el arranque.

“Con esta edición All Star, quisimos agradecer a la audiencia trayendo de vuelta a varias de las celebridades que más conexión crearon en las primeras temporadas. Es un formato renovado, que combina la presión, con el trabajo en equipo y con nuevos retos para que cada noche sea una experiencia única. Estamos seguros de que será una temporada inolvidable”, expresó Jimmy Arteaga Grustein, Chief Content Officer de Hemisphere Media Group y presidente de Programación, Promociones y Producción de WAPA TV.

