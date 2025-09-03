miércoles 3  de  septiembre 2025
TV

WAPA+ presenta la nueva temporada de Súper Chef Celebrities: All Star

20 celebridades favoritas regresan a la cocina en un programa lleno de drama, sorpresas y competencia desde el 9 de septiembre a las 7 p.m. ET / 4p.m. PT

Nueva temporada de Súper Chef Celebrities: All Star.

Nueva temporada de Súper Chef Celebrities: All Star.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Miami ¡La cocina más famosa de Puerto Rico regresa más encendida que nunca! WAPA+ estrena la esperada temporada Súper Chef Celebrities: All Star el lunes, 9 de septiembre a las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT. Esta edición especial que se transmite simultáneamente en WAPA-TV reúne a 20 personalidades que conquistaron al público en temporadas pasadas, ahora dispuestas a demostrar nuevamente sus talentos culinarios en un formato renovado, con más tensión, emoción y retos inesperados. WAPA+ es el único canal FAST que sirve a la comunidad de seis millones de puertorriqueños en EEUU. WAPA+ se puede ver a través de The Roku Channel, Samsung TV Plus, Fire TV Channels, ViX, Now TV Latino, fubo y Plex.

En un giro novedoso, los famosos iniciarán la competencia en parejas, aunque no todos permanecerán juntos hasta el final. Esto asegura alianzas inesperadas, drama y mucha estrategia en cada episodio.

Lee además
chef maria evans gana medalla de plata en el global chef 2025
GASTRONOMÍA

Chef María Evans gana medalla de plata en el Global Chef 2025
chef mirio gonzalez anuncia seminarios de formacion para jovenes cocineros en eeuu
GASTRONOMÍA

Chef Mirio González anuncia seminarios de formación para jóvenes cocineros en EEUU
Embed

Las 20 celebridades que encenderán la pantalla en esta edición All Star son: Melina León, Franco Micheo, Luisito Vigoreaux, Yaiza Figueroa, Jennifer Fungenzi, Luis Morales “Bebesauro”, Adriana Filomeno, Alí Warrington, Otilio “Bizcocho” Warrington, Carla Cortijo, David Huertas, Keropi Sánchez, Juliana Rivera, Jorge Luis Ramos, Freddo Vega, Alex Díaz, Josué Carrión “Mr. Cash”, Manny Manuel, Keiry Narváez y Marena Sofía.

El jurado está compuesto nuevamente por tres expertos de la gastronomía puertorriqueña: Chef Enrique Piñeiro, Chef Giovanna Huyke y Chef Héctor Rosa, quienes evaluarán cada plato y decidirán quién avanza y quién queda fuera. El actor Luis Ponce repite como carismático presentador, guiando a la audiencia y a los competidores a través de esta travesía culinaria.

Entre las novedades de esta temporada se encuentra la introducción de “la freidora”, un reto relámpago que decidirá el destino de los concursantes durante los días de “fogón.” Además, la eliminación comenzará desde la primera semana, aumentando la tensión desde el arranque.

Con esta edición All Star, quisimos agradecer a la audiencia trayendo de vuelta a varias de las celebridades que más conexión crearon en las primeras temporadas. Es un formato renovado, que combina la presión, con el trabajo en equipo y con nuevos retos para que cada noche sea una experiencia única. Estamos seguros de que será una temporada inolvidable”, expresó Jimmy Arteaga Grustein, Chief Content Officer de Hemisphere Media Group y presidente de Programación, Promociones y Producción de WAPA TV.

Para más información visita www.wapa.tv y sigue @wapatv y @superchefpr en Facebook e Instagram para contenido exclusivo y más detalles de la nueva temporada de "Super Chef Celebrities: All Star".

Acerca de WAPA+

WAPA+ es un canal FAST que pertenece y es operado por Hemisphere Media Group, Inc., la empresa de medios estadounidense líder dirigida a los crecientes mercados hispanos en EEUU y latinoamericanos con cadenas de televisión y radio líderes en la industria y una popular oferta de contenido digital. Con sede en Miami, Florida, Hemisphere es dueña y opera el conglomerado WAPA Media, sombrilla que incluye WAPA TV, el canal líder de televisión abierta y el productor de contenido local preeminente en Puerto Rico, WKAQ 580AM y KQ105 FM, las estaciones AM y FM de radio líderes en Puerto Rico, el canal WAPA Deportes, y WAPA Digital.

Además, Hemisphere tiene cinco canales de cable hispanos principales en los Estados Unidos (Cinelatino, Pasiones, WAPA América, CentroAméricaTV y Televisión Dominicana), dos canales de cable en América Latina (Cinelatino y Pasiones), crecientes canales FAST en los EEUU (TODO CINE; TODO NOVELAS, Más Pasiones; ES24 y WAPA+) y una compañía de distribución de contenido internacional.

Temas
Te puede interesar

Norkys Batista responde a críticas de Paco y Cristina tras paso por Top Chef VIP 4

Cuba: Apagones masivos y el 'no hay', el mayor opositor que tiene la dictadura

"Maduro, huye": El contundente mensaje del rapero cubano Al2 El Aldeano

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida
TRONO ESTATAL

Paul Renner lanza su campaña para gobernador de Florida

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Senador de EEUU pide aumentar la recompensa por la captura de Maduro

Te puede interesar

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
CRISIS MIGRATORIA

EEUU cancela el TPS de 2021 para venezolanos, casi 270,000 quedan en el limbo migratorio

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
GUERRA Al NARCOTRáFICO

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas

El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. 
Política

Trump acusa al régimen de Venezuela de enviar narcotraficantes a EEUU y promete defender el país

Campaña de vacunación de niños
SALUD

Florida anuncia que pondrá fin a la vacunación obligatoria en las escuelas y crea comisión de salud

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en la Ciudad de México, durante una visita diplomática para abordar temas de narcotráfico y la migración.
EEUU

Rubio sobre ataque estadounidense a navío del narcotráfico en el Caribe: "Volverá a ocurrir"