Cher protagoniza hilarante momento en los Grammy Awards

La cantante estadounidense Cher posa con su premio Bambi como ícono del arte y la humanidad durante la ceremonia de entrega del premio de medios alemán Bambi en Múnich, sur de Alemania, el 13 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Cher protagonizó un momento divertido en el escenario de los premios Grammy 2026 tras confundirse brevemente al anunciar el premio a la Grabación del Año. La icónica cantante acababa de recibir el Premio a la Trayectoria de la Academia de la Grabación en la 68ª edición de los Premios Grammy cuando regresó al escenario para presentar la categoría.

Visiblemente desconcertada por un instante, Cher leyó inicialmente "Luther Vandross" —el nombre del difunto cantante cuya obra inspiró la canción ganadora— antes de corregirse rápidamente y nombrar a los verdaderos ganadores, Kendrick Lamar y SZA, por su canción Luther.

"Y el Grammy es para... ¡Oh! Me dijeron que estaría en el teleprompter (...) Oh, el Grammy es para Luther Vandross. ¡Oh, Kendrick, no, Kendrick Lamar!" exclamó Cher.

Entonces, la cámara enfocó a Kendrick entre el público, quien pareció reírse al darse cuenta de que había ganado. Mientras Kendrick y SZA se dirigían al escenario, Cher pareció decir con los labios: "Lo siento mucho" antes de hacerse a un lado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cosmopolitan España (@cosmopolitan_es)

Grabación del año

La canción Luther, del álbum GNX de Kendrick de 2024, samplea el dúo de 1982 de Luther Vandross y Cheryl Lynn, If This World Were Mine, una conexión que varios miembros del equipo creativo mencionaron durante el discurso de agradecimiento.

“De esto se trata la música. Luther Vandross... Esto es algo muy especial para mí (...) Es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos, y nos concedieron el privilegio de hacer nuestra propia versión de esta canción. Cuando obtuvimos el permiso, les aseguro que a todos se nos escapó una lágrima, porque sabemos cuánto esfuerzo pusieron él y Cheryl Lynn en esa grabación”, expresó el rapero.

Entre los nominados a Grabación del Año de este año también se encontraban Abracadabra de Lady Gaga, Anxiety de Doechii, APT. de Rosé y Bruno Mars, "DTMF" de Bad Bunny, "Manchild" de Sabrina Carpenter, "The Subway" de Chappell Roan y "Wildflower" de Billie Eilish.

Según la Academia de la Grabación, el premio a Grabación del Año "galardona una sola canción y reconoce la interpretación del artista, así como las contribuciones generales del productor(es), ingeniero(s) de sonido, mezclador(es) e ingeniero(s) de masterización".