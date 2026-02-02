lunes 2  de  febrero 2026
Shakira celebra 49 años en medio de exitosa gira global

La celebración coincide con el desarrollo de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, un espectáculo que ha roto récords de asistencia

La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira Las mujeres ya no lloran en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el 20 de febrero de 2025.

AFP/Stringer

AFP/Stringer
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Este lunes 2 de febrero, la superestrella colombiana Shakira celebra su cumpleaños 49, un número que recibe durante un momento cúspide de su carrera, impulsada por una gira histórica y el éxito de su más reciente producción discográfica.

La cantante, que inició su trayectoria desde muy joven en su natal Barranquilla, ha logrado mantenerse relevante durante décadas, demostrando su capacidad para reinventarse y conectar con nuevas generaciones.

Las mujeres ya no lloran

La celebración coincide con el desarrollo de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, un espectáculo que ha roto récords de asistencia y recaudación en múltiples continentes, convirtiéndose en el tour más lucrativo para un artista hispano.

Uno de los puntos más altos de este recorrido fue su regreso triunfal a Colombia, donde ofreció dos conciertos históricos con boletería agotada en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Debut en Centroamérica

Tras su paso por grandes estadios en América Latina, la gira se prepara para un hito inédito en la trayectoria de la artista: su primera visita a El Salvador.

La expectación en la región es máxima, ya que Shakira se alista para ofrecer en febrero una serie de presentaciones en el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González.

Este desembarco en suelo salvadoreño forma parte de una estrategia global que busca llevar su música a rincones donde nunca antes se había presentado de forma masiva, reafirmando su estatus como una leyenda viva de la música latina.

Legado que trasciende generaciones

Desde aquel primer contrato con Sony Music Colombia por tres álbumes, la evolución de Shakira ha sido constante, pasando del rock alternativo de sus inicios al pop global y los ritmos urbanos contemporáneos.

A sus 49 años, la barranquillera no solo celebra su vida personal, sino también la vigencia de un catálogo musical que sigue liderando las plataformas de streaming.

Con madurez artística y una puesta en escena que destaca por su despliegue técnico y coreográfico, la artista continúa deleitando a millones de seguidores, dejando claro que su legado en la industria musical apenas sigue escribiendo nuevos y exitosos capítulos.

