lunes 2  de  febrero 2026
SUCESOS

Irán detiene a guionista nominado al Óscar por "It Was Just an Accident"

El guionista iraní Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película "Un simple accidente", del cineasta Jafar Panahi, fue detenido en Teherán

Escena de la película Un simple accidente.&nbsp;

Escena de la película "Un simple accidente". 

Captura de pantalla/ Imdb.com

TEHERÁN.- El guionista iraní Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película 'It Was Just an Accident', fue detenido en Teherán por firmar una declaración condenando las acciones del líder supremo de Irán, Alí Jameini, según señala Hollywood Reporter con fuentes de la distribuidora de la película en Estados Unidos.

Neon, distribuidora estadounidense del film, ha informado de que el iraní ha sido detenido junto con otras dos personas, Vida Rabbani y Abdullah Momeni, que también firmaron la carta.

Lee además
La cantante estadounidense Cher posa con su premio Bambi como ícono del arte y la humanidad durante la ceremonia de entrega del premio de medios alemán Bambi en Múnich, sur de Alemania, el 13 de noviembre de 2025. 
EN LAS REDES

Cher protagoniza hilarante momento en los Grammy Awards
La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira Las mujeres ya no lloran en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el 20 de febrero de 2025.
FAMOSOS

Shakira celebra 49 años en medio de exitosa gira global

Entre los firmantes de la misiva también se encuentran el cineasta Jafar Panahi, director de la película, que se encuentra en Estados Unidos de promoción; el cineasta Mohammad Rasoulof, exiliado en Alemania, y la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi y Nasrin Sotoudeh, ganadora del Premio Sájarov.

Las autoridades iraníes aún no han confirmado el arresto ni proporcionado detalles sobre los cargos contra los detenidos, señala Hollywood Reporter.

En el documento los firmantes critican a Jamenei por "autorizar el asesinato masivo y sistemático de ciudadanos" durante la represión de las protestas gubernamentales que se han sucedido a lo largo de las últimas semanas.

"El asesinato masivo y sistemático de ciudadanos que valientemente salieron a las calles para poner fin a un régimen ilegítimo constituye un crimen organizado de Estado contra la humanidad", dice el comunicado que señala el uso de munición contra civiles, asesinatos, arrestos, persecuciones, asesinato de manifestantes heridos y la obstrucción de atención médica, entre otros.

La responsabilidad de estas "atrocidades" recae en Alí Jamenei, asegura la misiva, que alude al "aparato autoritario" del régimen para cometer "asesinatos masivos" solamente "para asegurar su supervivencia".

El gobierno iraní ha reconocido más de 3.000 muertos, pero las organizaciones de derechos humanos apuntan a que ascienden a decenas de miles.

'It Was Just an Accident' narra la historia de un expreso político que considera vengarse violentamente de su torturador en prisión, fue coescrita por Panahi, Mahmoudian, Nader Saeiver y Shadhmer Rastin.

Es la primera película de Panahi desde que salió de prisión en Irán, ha conseguido la Palma de Oro en Cannes y está nominada a dos Óscar en las categorías de guion original y película internacional.

Panahi y Mahmoudian se conocieron en prisión, según ha declarado el primero en un comunicado tras conocer el arresto.

"Desde el primer día, destacó, no solo por su semblante tranquilo y su amable conducta, sino también por su excepcional sentido de la responsabilidad hacia los demás. Cada vez que llegaba un nuevo preso, Mehdi intentaba cubrir sus necesidades básicas y, sobre todo, brindarle tranquilidad -señaló-. Se convirtió en un pilar de la tranquilidad dentro de la prisión: alguien en quien los reclusos de todas las creencias y orígenes confiaban".

"Meses después de su liberación (...) le pedí que me ayudara a pulir el diálogo. Sus nueve años de prisión le habían proporcionado un conocimiento directo del sistema judicial y la vida en prisión -añade-. Además, su extenso trabajo de campo en derechos humanos lo había convertido en una fuente de consulta fiable y autorizada".

El propio Panahi fue condenado a un año de prisión en su país el pasado diciembre por razones similares a Mahmoudian y ha asegurado que, una vez acabe la promoción del filme volverá a su país.

Embed

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Meryl Streep y Anne Hathaway se reúnen en primer tráiler de "The Devil Wears Prada 2"

J Balvin confirma reconciliación con Bad Bunny: "Voy a ir a verlo al Super Bowl"

Detienen Noruega al hijo de la princesa Mette-Marit

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026.
Perfil

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica ?

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
ANTICOMUNISMO

Florida anuncia incorporación de la captura de Nicolás Maduro en el currículo escolar

Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Te puede interesar

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

Danella Cabello, hija de Dosdado Cabello, fue designada como nueva ministra de Turismo
VENEZUELA

Hija de Diosdado Cabello entra al gabinete chavista: Delcy Rodríguez la designa ministra de Turismo

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
COMERCIO

Trump anuncia recorte de aranceles a India, que dejará de comprar crudo a Rusia