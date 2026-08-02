domingo 2  de  agosto 2026
CINE

Cinelatino presenta 14 películas para celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano

La selección reúne clásicos y títulos emblemáticos del cine mexicano contemporáneo que exploran el amor, el humor, la acción, la crítica social y el drama

Cinelatino presentará una programación especial con 14 películas que rinden homenaje a la creatividad, diversidad y riqueza del cine hecho en México

Cinelatino presentará una programación especial con 14 películas que rinden homenaje a la creatividad, diversidad y riqueza del cine hecho en México

Lisa Montalvo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Para celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano, Cinelatino presentará del 10 al 16 de agosto una programación especial con 14 películas que rinden homenaje a la creatividad, diversidad y riqueza del cine hecho en México.

La selección reúne clásicos y títulos emblemáticos del cine mexicano contemporáneo que exploran el amor, el humor, la acción, la crítica social y el drama con actuaciones de figuras como Gael García Bernal, Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ana Claudia Talancón, Angélica Aragón, Arcelia Ramírez, Omar Chaparro, Martha Higareda y Mario Moreno "Cantinflas", entre muchos otros.

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Entre las películas más destacadas se encuentran El crimen del Padre Amaro, el aclamado drama protagonizado por Gael García Bernal y Ana Claudia Talancón; la exitosa comedia No manches Frida, con Omar Chaparro y Martha Higareda; Ahí está el detalle, uno de los clásicos más queridos de Cantinflas; La Civil, reconocida por la poderosa interpretación de Arcelia Ramírez; y El infierno, la aclamada sátira de humor negro protagonizada por Damián Alcázar y Joaquín Cosío.

La programación también incluye películas como La delgada línea amarilla, Paraíso perdido, Trigal,Tequila, historia de una pasión, Bendita suegra, Soy de rancho, El ejecutor, La Princesa y El Pistolero, reflejando la riqueza y diversidad del cine mexicano.

Como parte de la celebración, el 15 de agosto, Día Nacional del Cine Mexicano, Cinelatino presentará un maratón con las 14 películas de esta programación especial.

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