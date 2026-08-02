"Spider-Man: Brand New Day" registra segundo mejor fin de semana de estreno de la historia

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026.

MIAMI.- Desde su estreno en cines el viernes 31 de julio, Spider-Man: Brand New Day recaudó la impresionante cifra de 355 millones de dólares en Estados Unidos y 927 millones a nivel mundial durante su primer fin de semana, según The Hollywood Reporter.

Esto convierte a Brand New Day en el segundo mejor estreno de la historia, solo superado por Vengadores: Endgame (2019), película que también protagonizó Holland, ahora de 30 años. Hace siete años, Endgame recaudó 357,1 millones de dólares en Estados Unidos y 1200 millones a nivel mundial durante su primer fin de semana.

Tras su primer fin de semana, la cuarta entrega de la franquicia de superhéroes protagonizada por Holland, de Sony y Marvel, se ha convertido oficialmente en el mayor estreno cinematográfico de 2026.

La hazaña es aún más impresionante considerando que supera la apertura de la entrega anterior de la franquicia, Spider-Man: No Way Home de 2021, que recaudó alrededor de 260 millones de dólares a nivel nacional y 600 millones de dólares en todo el mundo en sus primeros días.

En Spider-Man: Brand New Day, dirigida por Destin Daniel Cretton, Holland lidera un elenco que incluye a los habituales de la franquicia Zendaya y Jacob Batalon, además de Jon Bernthal que regresa como The Punisher y Sadie Sink de Marvel.

Taquilla

Según Box Office Mojo, los mayores éxitos de taquilla en Estados Unidos este año son Toy Story 5, Super Mario Galaxy Movie y la película biográfica de Michael Jackson, Michael, todas ellas con una recaudación internacional superior a los mil millones de dólares.

La adaptación de Christopher Nolan de La Odisea de Homero, con un reparto estelar, estrenada el 17 de julio, está escalando posiciones en la taquilla tras un sólido fin de semana de estreno.

En esta última película también participan Holland, Zendaya (29) y Bernthal (49).