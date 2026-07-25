Paramount posterga fusión con Warner Bros.

SAN FRANCISCO.- Una jueza federal de California aprobó el viernes la solicitud hecha por Paramount Skydance de postergar su fusión con Warner Brothers Discovery (WBD) del próximo 30 de septiembre al 1 de junio de 2027.

La propuesta, hecha a través de un escrito judicial, significa que la demanda presentada por los fiscales de 12 estados por riesgos potenciales de vulneración a la competencia evitaría que el acuerdo se concrete de aquí a su fecha original, es decir, el 30 de septiembre.

Los estados en cuestión son: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington, todos gobernados por demócratas.

El acuerdo, anunciado en febrero, preveía una multa si el acuerdo no se completaba para la fecha estipulada. Fue fijado en 25 centavos de dólar por acción de Warner Bros por acción y por trimestre, un estimado de 630 millones de dólares.

Acuerdo

Consultada por la AFP sobre un posible levantamiento de la penalización, WBD remitió la solicitud a Paramount Skydance, que no respondió a la pregunta.

La jueza Araceli Martínez-Olguin aprobó el compromiso de Paramount Skydance de no absorber Warner Bros. antes de que haya una sentencia de fondo o, a más tardar, el 1 de junio de 2027.

Si el acuerdo finalmente se concreta, la nueva empresa resultante de la fusión redefiniría la industria del entretenimiento y los medios de comunicación.

Ya el lunes, la misma jueza había ordenado había ordenado a las empresas pausar temporalmente el acuerdo de 110.000 millones de dólares, apenas dos días antes de que la Unión Europea diera una aprobación condicionada a la fusión.

La jueza aceptó el argumento de los doce estados de que permitir la fusión antes de que el caso se resuelva "causaría daños irreparables".

Aunque no se pronunció de fondo sobre el asunto, Martínez-Olguín reconoció que "los estados han presentado elementos sólidos de que la transacción reducirá sustancialmente la competencia".

"Detener esta fusión mientras nuestro caso avanza es una victoria crucial en nuestros esfuerzos por hacer cumplir la ley y proteger las industrias del cine y la televisión", dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado el viernes.

Paramount, por su parte, dijo que la decisión de la magistrada es "una victoria significativa" al darle al grupo "una vía directa hacia un juicio sobre la base de las pruebas".

"Este es el camino más rápido y claro para demostrar que esta transacción es buena para la competencia, los consumidores y los creadores", dijo la compañía en un comunicado enviado a la AFP.

El gobierno Trump aprobó el megacuerdo el 12 de junio sin exigir un solo cambio, despejando el camino para una de las mayores fusiones de medios en años.

La fusión dejaría una enorme cartera de activos mediáticos bajo el control de una sola empresa, incluyendo a CNN, Warner Bros. Pictures y el servicio de streaming HBO Max.

FUENTE: AFP