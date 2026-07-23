Comic-Con arranca con esperado regreso de Marvel

Cosplayers disfrazados de personajes de Marvel posan a las afueras del Centro de Convenciones durante la Comic-Con International de San Diego, en San Diego, California, el 22 de julio de 2026.

SAN DIEGO.- Los fanáticos de los cómics regresarán a San Diego, California, el jueves para la última Comic-Con, y muchos asistentes a la convención hablarán sobre el regreso de Marvel este año.

El estudio se saltó el evento del año pasado, pero regresará al codiciado Salón H el sábado para promocionar Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre.

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Bajo la dirección de los hermanos Russo, la última película de superhéroes continuará donde lo dejó Endgame de 2019, reuniendo a héroes y villanos de X-Men, los Vengadores, Black Panther y los Cuatro Fantásticos para enfrentarse una vez más.

La última vez que Marvel estuvo en el Hall H, sorprendió a más de 6,000 asistentes al anunciar que el actor ganador del Óscar, Robert Downey Jr., regresaría al Universo Cinematográfico de Marvel (o MCU, como lo llaman los fanáticos sin aliento), no como Iron Man, sino como el villano Doctor Doom.

DC Studios también honrará el Hall H para presentar un avance de su serie de HBO Lanterns, protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre como detectives de un pequeño pueblo de Nebraska, que se estrena el 16 de agosto.

La narrativa de carne y hueso ofrece una nueva versión de Green Lantern de 2011, una película de aventuras espaciales dirigida por Ryan Reynolds.

Adelantos

Desde que comenzó el festival de cultura pop en 1970, se ha convertido en un evento importante, con miles de fanáticos, a veces disfrazados, que se reúnen en San Diego para comprar recuerdos, ver a sus ídolos y celebrar historias queridas.

El director mexicano Guillermo del Toro conmemorará el viernes el vigésimo aniversario de la película ganadora del Óscar El laberinto del fauno.

Los miembros de la tripulación de Star Trek también aterrizarán en San Diego el sábado, para conmemorar seis décadas de exploración de los confines del universo.

"Eso es lo que más me entusiasma", dijo a la AFP la hincha local Reyna Villalobos.

"Me dijeron que habrá actores de toda la franquicia y creo que eso es increíble".

Los estudios se alinean para mostrar sus mejores y más nuevas ofertas en Comic-Con, con docenas de paneles para entretener a los fanáticos.

Además de la promoción de la comedia de terror nominada al Emmy Widow's Bay, se espera que Apple TV ofrezca un vistazo de las próximas películas Mayday, protagonizada por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh, y Matchbox: The Movie, con John Cena y Jessica Biel.

El viernes, los fanáticos verán el esperado avance de Spaceballs: The New One, una esperada secuela de la legendaria comedia espacial de Mel Brooks.

Semanas antes de su inauguración en Los Ángeles, el Museo Lucas estará disponible para compartir nuevos detalles sobre sus exhibiciones.

Comic-Con se extenderá hasta el domingo 26 de julio.

FUENTE: AFP