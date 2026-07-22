Lo que presenta la escena en Miami esta semana

La banda estadounidense de música indie Lord Huron llega a Miami con su Tour 2026. La cita es en el Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater el viernes 24 de julio. Más información en: www.ticketmaster.com .

Escena

Teatro Trail

El comediante Juan Pablo López presenta su nuevo stand up comedy, un show donde la contingencia se hace presente, siempre con una lupa en aspectos sociales y cotidianos. La cita es el sábado 25 de julio. Más información en: www.teatrotrail.com.

Stage Miami

La comunidad venezolana en Miami se viste de fiesta para Llegó "San Juan" Miamero 2026, una oportunidad para reencontrarse con sus raíces y disfrutar de los tradicionales tambores de San Juan. Domingo 26 de julio. Más información en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

Mindy Solomon

Mindy Solomon presenta Cuando el gato no está, una exposición colectiva con obras de Kate MacDowell, Hannah Banciella y Ella Stouse. Comisariada por Sophia Ballesteros, la exposición toma su título del proverbio Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, una frase que alude a los comportamientos ocultos que surgen en ausencia de autoridad. La inauguración es el domingo 26 de julio. Más información en: www.mindysolomon.com.

Letras

Book and Books

Books & Books en Coconut Grove presenta su Club de Lectura de Ficción dirigido por Katherine Wakefield. La selección de julio es Mice, 1961, de la galardonada novelista Stacey Levine. La reunión es el martes 28 de julio en Books and Books, 3409 Main Hwy., en Coconut Grove. Más información en: www.eventbrite.com.