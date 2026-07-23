Elenco de "Descendants" celebra regreso de la saga al País de las Maravillas

(De izquierda a derecha) La cantante y compositora británica Rita Ora, la actriz canadiense Malia Baker, la actriz y cantante estadounidense Kylie Cantrall y la cantante y actriz estadounidense Liamani Segura asisten al estreno de "Descendants: Wicked Wonderland" en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles el 14 de julio de 2026.

MIAMI.- Descendants: Wicked Wonderland, la película sobre los hijos de héroes y villanos de los cuentos clásicos de Disney, que esta vez regresa al País de las Maravillas, invita a "descubrir quién eres al margen de las expectativas de tus padres y de la sociedad", según dijo a EFE Kylie Cantrall, una de sus protagonistas.

Un concepto "atemporal", según Cantrall, quien vuelve a interpretar a Red, la hija de la Reina de Corazones, en la nueva entrega de la saga Descendants, estrenada este mes en Disney+.

Dirigida por Kimmy Gatewood, es la nueva entrega musical de la franquicia de Disney sobre los hijos de los villanos y lleva la acción al País de las Maravillas

Cantrall, de madre venezolana, confió en que la película, dirigida por Kimmy Gatewood, "siga inspirando a la gente a abrirse su propio camino y a crear su propio destino".

La actriz contó que esta vez pudo "evolucionar con el personaje" e implicarse junto con la productora, Suzanne Todd, en el diseño del vestuario y hasta los peinados de Red.

Entre ambas buscaron una "corona de trenzas" que uniera el lado guerrero del personaje con un aire "regio y de princesa".

El elenco estelar

Para otra de las protagonistas, Kiara T. Romero, que interpreta a Hazel Hook, la hija del Capitán Garfio, la clave de la película está en la variedad de personajes.

"Con cada película puedes encontrar uno que encaja con tu personalidad", explicó a EFE la joven actriz, de madre colombiana y padre puertorriqueño.

Destacó que esta entrega es "una gran aventura en grupo" y expresó su deseo de que la comunidad latina se vea reflejada en la película. "Espero que vean a latinos, que vean un pedacito de sí mismos en nosotros y que sigan soñando en grande y sepan que todo es posible".

Por su parte, Alexandro Byrd, conocido por personificar a Luis Madrigal, hijo de Luisa, de la película 'Encanto', describió el País de las Maravillas como un lugar "tan fantasioso" que "nunca sabes qué esperar"

FUENTE: AFP