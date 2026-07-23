jueves 23  de  julio 2026
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Elenco de "Descendants" celebra regreso de la saga al País de las Maravillas

Dirigida por Kimmy Gatewood, es la nueva entrega musical de la franquicia de Disney sobre los hijos de los villanos y lleva la acción al País de las Maravillas

(De izquierda a derecha) La cantante y compositora británica Rita Ora, la actriz canadiense Malia Baker, la actriz y cantante estadounidense Kylie Cantrall y la cantante y actriz estadounidense Liamani Segura asisten al estreno de Descendants: Wicked Wonderland en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles el 14 de julio de 2026.

(De izquierda a derecha) La cantante y compositora británica Rita Ora, la actriz canadiense Malia Baker, la actriz y cantante estadounidense Kylie Cantrall y la cantante y actriz estadounidense Liamani Segura asisten al estreno de "Descendants: Wicked Wonderland" en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles el 14 de julio de 2026.

AFP / Valerie Macon

MIAMI.- Descendants: Wicked Wonderland, la película sobre los hijos de héroes y villanos de los cuentos clásicos de Disney, que esta vez regresa al País de las Maravillas, invita a "descubrir quién eres al margen de las expectativas de tus padres y de la sociedad", según dijo a EFE Kylie Cantrall, una de sus protagonistas.

Un concepto "atemporal", según Cantrall, quien vuelve a interpretar a Red, la hija de la Reina de Corazones, en la nueva entrega de la saga Descendants, estrenada este mes en Disney+.

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Cantrall, de madre venezolana, confió en que la película, dirigida por Kimmy Gatewood, "siga inspirando a la gente a abrirse su propio camino y a crear su propio destino".

La actriz contó que esta vez pudo "evolucionar con el personaje" e implicarse junto con la productora, Suzanne Todd, en el diseño del vestuario y hasta los peinados de Red.

Entre ambas buscaron una "corona de trenzas" que uniera el lado guerrero del personaje con un aire "regio y de princesa".

El elenco estelar

Para otra de las protagonistas, Kiara T. Romero, que interpreta a Hazel Hook, la hija del Capitán Garfio, la clave de la película está en la variedad de personajes.

"Con cada película puedes encontrar uno que encaja con tu personalidad", explicó a EFE la joven actriz, de madre colombiana y padre puertorriqueño.

Destacó que esta entrega es "una gran aventura en grupo" y expresó su deseo de que la comunidad latina se vea reflejada en la película. "Espero que vean a latinos, que vean un pedacito de sí mismos en nosotros y que sigan soñando en grande y sepan que todo es posible".

Por su parte, Alexandro Byrd, conocido por personificar a Luis Madrigal, hijo de Luisa, de la película 'Encanto', describió el País de las Maravillas como un lugar "tan fantasioso" que "nunca sabes qué esperar"

FUENTE: AFP

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