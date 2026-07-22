miércoles 22  de  julio 2026
MODA

China amenaza con represalias a Francia por ley contra moda ultrarrápida

La ley aplicará penalizaciones financieras a algunos artículos y afectará principalmente a grandes plataformas como Shein, Temu y AliExpress

Comercio de empresas chinas.&nbsp;

Comercio de empresas chinas. 

AFP

PEKÍN.- China advirtió este miércoles sobre posibles represalias contra una ley francesa destinada a frenar el auge de la llamada moda ultrarrápida, tachando la normativa de "discriminatoria" y contraria a los principios comerciales.

La ley, aprobada por el Parlamento francés a finales del mes pasado y que entrará en vigor el 1 de septiembre, aplicará penalizaciones financieras a algunos artículos y afectará principalmente a grandes plataformas asiáticas de comercio electrónico como Shein, Temu y AliExpress.

Lee además
El mundo se prepara para presenciar la primera Olimpiada de Humanoides. En este encuentro mundial se dan cita los los robots humanoides más avanzados en escaparates espectaculares diseñados para cautivar a los públicos de todas las edades y procedencias.
ROBÓTICA

Un torneo de lucha entre robots humanoides debuta en la ciudad china de Shenzhen
Hacerse una foto como un emperador de la dinastía Tang, examinar una reliquia reconstruida píxel a píxel o consultar a una inteligencia artificial (IA) entrenada para dominar la cultura local.
TURISMO

Xian, la ciudad china pionera en el turismo del futuro

Estas empresas de 'fast fashion' son conocidas por vender grandes volúmenes de ropa de baja calidad a precios muy bajos, lo que también contribuye a la contaminación de la industria textil, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero.

Un portavoz no identificado del Ministerio de Comercio de Pekín afirmó que la ley, "bajo la excusa de establecer los llamados estándares de 'protección ambiental' y 'sostenibilidad', en realidad implementa medidas excluyentes".

La normativa podría violar el principio de no discriminación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según el portavoz, y "constituye una barrera comercial contra China".

Sanciones

Las sanciones francesas, que entrarán en vigor el 1 de septiembre, se aplicarán a ciertos productos textiles y aumentarán con el tiempo.

La nueva ley también prohibirá la publicidad de marcas de ropa barata y fabricada en serie, incluyendo a los influencers en redes sociales.

El ministro de Comercio francés, Serge Papin, declaró el mes pasado que las tres empresas asiáticas eran los principales objetivos de la ley, a las que acusó de impulsar el auge de la moda ultrarrápida.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El primer ministro de Corea del Norte aboga por reforzar las relaciones con China en visita oficial

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Hija menor de Angelina y Brad presenta solicitud legal para quitarse el apellido Pitt

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los trabajadores realizan la operación en un avión de carga con ayuda humanitaria destinada a Cuba en el almacén 7 Air/World Freight Service en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Para la isla

Estados Unidos activa el primer puente aéreo de ayuda humanitaria hacia Cuba

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, en una foto montaje. 
RELACIONES

¿Por qué Delcy Rodríguez recibe inmunidad de EEUU, aunque interinato caducó, según Constitución?

Tormenta tropical Bertha en las primeras horas del miércoles 22 de julio de 2026.
DEBILITAMIENTO

Bertha pierde fuerza, pero mantiene alertas en la costa norte del Golfo

La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Latin Grammy en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. 
POLÉMICA

Cancelan a Rosalía en Argentina por compartir post tras el Mundial

Agentes de ICE se llevan arrestado a uno de los revoltosos de la extrema izquierda durante una protesta en Minnesota.
EEUU

Inmigración alcanza tasa récord de detenciones con más de 43.000 extranjeros en un mes

Te puede interesar

La investigación condujo al arresto de tres implicados, identificados por las autoridades como los organizadores del esquema fraudulento.
FRAUDE LOCAL

Desmantelan red que burlaba exámenes para obtener licencias de conducir en Miami-Dade

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, en una foto montaje. 
RELACIONES

¿Por qué Delcy Rodríguez recibe inmunidad de EEUU, aunque interinato caducó, según Constitución?

La congresista María Elvira Salazar solicitó meses atrás al DHS continuar con los expedientes de inmigrantes que ya habían superado las verificaciones de seguridad y cumplían con los requisitos exigidos por la ley.
INMIGRACIÓN

USCIS levanta las pausas que frenaban trámites migratorios de cubanos y venezolanos

Tim Walz el gobernador de Minnesota y excandidato a vicepresidente del país.
CORRUPCIóN

Gobierno federal suspende por fraude subsidios a California y Minnesota

Las plataformas elevadoras fueron utilizadas para incorporar las unidades paletizadas al carguero.
ASISTENCIA A CUBA

Comienza en Bejucal y Alquízar la distribución de la ayuda humanitaria enviada por EEUU a Cuba