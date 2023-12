Comienza Spectrum Miami: imaginación desbordante a todo color

Las ferias de cinco días cubrirán más de 150.000 pies cuadrados de espacio de exhibición interior, todo a poca distancia de los codiciados restaurantes, bares y boutiques minoristas de Wynwood.

Spectrum Miami presenta las obras de más de 200 galerías y artistas, en programas especiales y exhibiciones que muestran el próspero panorama artístico de la ciudad, a cargo de expositores de Florida, Estados Unidos y todo el mundo.

Analógico y digital

Con su galería digital Forjan Gallery, nacida hace más de una década, el pintor Jorge Luis Llópiz-Forján presenta varias propuestas visuales en Spectrum Miami. Llópiz-Forján, cuyas obras se exponen en el booth 1407, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que sus obras "surgen de vivencias e inquietudes", siempre buscando "un balance entre lo antiguo y lo moderno".

"Me pregunto si la inteligencia artificial viene a ayudarnos o nosotros nos convertiremos en sus esclavos. No me gustaría juzgar, mas bien me gustaría hacer que las personas reflexionen acerca de este tema", dijo el artista cubanoamericano.

La muestra DigiAnaLogic, donde se combina lo analógico con la inmediatez de lo digital, incluye, entre otros, los cuadros: Game Over, sobre los adictivos juegos digitales; Babilonia, una analogía entre el lenguaje digital y el tradicional; Open Communication, la conexión entre las ideas y las aplicaciones digitales; y Real Testimonials, en la que se cuestiona la frontera entre lo digital y lo analógico.

Estas piezas que presenta están hechas con pintura acrílica sobre lienzo, "llevando lo digital hacia lo analógico", anotó el artista. "Estamos utilizando la técnica antigua, que es pintar a mano. Básicamente esto lo podemos hacer hoy en día en la computadora mucho más fácil y más rápido", aseguró el artista nacido en La Habana y que estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Alejandro.

Feria de arte Spectrum Miami. Grethel Delgado / DLA El artista Jorge Luis Llópiz-Forján en el booth donde se exponen sus piezas, dentro de Spectrum Miami. Grethel Delgado / DLA

Una baraja de oportunidades

En el stand de VELART CO podemos apreciar unas sugestivas piezas del artista Michel Velázquez. Como dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS, busca con sus piezas "crear una especie de conexión entre la gente que admira mi arte".

Sobre la colección que presenta, llamada Game of Life, señaló que la intención es demostrar "que no importa lo que la vida te dé, uno siempre tiene que saber cómo jugar con sus oportunidades". Y el propio artista es un ejemplo de ello: "Yo solía vender mis cuadros en la calle, y ahorita tengo la gran oportunidad de estar en uno de los mejores lugares".

Esperanza frente a la guerra

Por su parte, el artista israelí Yossi Shua, quien llegó a Miami desde Jerusalén con la galería George 5 Art, explicó el significado de una de las piezas que se exhiben en su stand. Se trata de un corazón lleno de simbolismo.

"Necesitaba crear una pieza que contara la historia de esta guerra", relató. Y lo hizo en muy poco tiempo. Buscó representar la forma de un corazón con muchas capas, en el que incluyó la fecha del ataque de Hamás, el pasado 7 de octubre. Incluye una paloma como símbolo de paz, dos manos que representan las bendiciones. Entre otros elementos, incluyó la bandera israelí, y la mano Hamsa, que protege al pueblo judío.

De esta pieza hizo una edición de 90, y está donando el 10% de las ganancias a la organización ZACA, voluntarios que se dedican a recoger los cuerpos de los asesinados. Como dato curioso, dijo que el primer comprador de esta colección de corazones es una persona de Miami.

[SOLO]: el encuentro entre público y artistas

Dentro de Spectrum Miami, [SOLO] ofrece a artistas independientes establecidos y emergentes la oportunidad de mostrar su trabajo en un escenario internacional. A lo largo de las décadas, [SOLO] se ha convertido en el mejor lugar para que los artistas independientes sean descubiertos, no sólo por galeristas y editores de arte, sino también por coleccionistas y entusiastas. También se incluye dentro de Spectrum Miami de este año el Spectrum FOCUS Pavilion, donde los asistentes pueden disfrutar de demostraciones de pintura en vivo de algunos de los artistas más innovadores de la actualidad.

La programación de Spectrum Miami de este año incluye Art Labs, el programa Spotlight, Meet the Artists, y Discoveries Collection. Los Art Labs de este año presentan Wild Planet, una colección co-creada por The B-52s y Save The Chimps, junto con el Jason Perez Focus Pavilion del artista y galerista contemporáneo Jason Perez.

El programa Spotlight de este año es una mirada centrada en un grupo seleccionado de expositores que son los más vanguardistas en su campo, incluidos Carolina Vargas Reis (stand 1122), Monica Arche (stand 1114), Justin Ruby (stand 1312), Kushiani Jayasinha. (Stand 1109) y Ashley Joan Art (Stand 1214). El programa Meet the Artists permite a los visitantes interactuar con el talento y ver a algunos de ellos hacer demostraciones en vivo.

Dónde: Mana Wynwood. 2217 NW 5th Ave. y NW 22nd St. Miami, FL, 33127.

Más información: https://redwoodartgroup.com/spectrum-miami/