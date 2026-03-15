Djokovic renuncia al Masters 1000 de Miami por lesión de hombro

El serbio Novak Djokovic reacciona durante su partido de semifinales individuales masculinas contra el italiano Jannik Sinner en el día 13 del torneo de tenis Abierto de Francia en la cancha Philippe-Chatrier, en el Complejo Roland Garros en París, el 6 de junio de 2025.

MIAMI.- Novak Djokovic no participará en el Masters 1000 de Miami , que arranca la próxima semana, debido a una lesión en el hombro derecho, informó este domingo la ATP citando información del torneo.

El gigante serbio, de 38 años, compitió en las dos últimas semanas en el Masters 1000 de Indian Wells , donde fue eliminado el miércoles en octavos de final por el campeón defensor, el inglés Jack Draper .

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Djokovic, que en los últimos años dosifica sus apariciones en el circuito, también disputó la categoría de dobles de Indian Wells junto al griego Stefanos Tsitsipas, cayendo en la segunda fase.

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El balcánico, que a inicios de año fue subcampeón del Abierto de Australia, ha conquistado en seis ocasiones el torneo de Miami, igualando al estadounidense Andre Agassi con el récord del certamen.

El año pasado hizo su regreso a la competición floridana, que no disputaba desde 2019, y avanzó hasta la final, perdida ante el joven checo Jakub Mensik.

Sabalenka gana su primer título en Indian Wells

En su tercera oportunidad en la final, la bielorrusa Aryna Sabalenka conquistó este domingo su primer trofeo del WTA 1000 de Indian Wells al superar a la kazaja Elena Rybakina en el "tie break" definitivo.

La número uno mundial se cobró cuentas pendientes frente a Rybakina con una remontada en la que resistió un punto de partido y que culminó con marcador de 3-6, 6-3 y 7-6 (8/6).

Sabalenka, de 27 años, tomó revancha de Rybakina por sus derrotas en las finales de Indian Wells en 2023 y en la del Abierto de Australia el pasado enero.

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La bielorrusa, protagonista de grandes decepciones en finales, logró esta vez contener sus emociones y rebelarse ante el tenis de hielo de Rybakina, quien tiene garantizado ascender al segundo lugar de la WTA.

Por primera vez en más de una década, las dos mejores tenistas del ránking mundial se medían por el trofeo de Indian Wells, uno de los más prestigiosos fuera de los Grand Slams.

Sabalenka soportaba la mayor presión, no sólo por reinar por primera vez en el Valle de Coachella, tras su derrota de 2023 y la del año pasado ante Mirra Andreeva, sino por ratificar su autoridad en el circuito.

FUENTE: AFP