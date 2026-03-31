Confirman visita oficial del rey Carlos III a Estados Unidos en abril

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025.

LONDRES.- El rey Carlos III realizará una visita oficial a Estados Unidos a finales de abril, anunció el martes el Palacio de Buckingham , un desplazamiento cuestionado, al realizarse en plena guerra en Oriente Medio y con tensiones entre Washington y Londres.

El programa de Carlos III, que viajará acompañado de su esposa Camila, "celebrará los lazos históricos y las relaciones bilaterales actuales" entre ambos países, cuando se cumple el 250º aniversario de la independencia estadounidense, según un comunicado.

El palacio precisó que las fechas exactas de esta visita se comunicarán más adelante.

Los reyes se dirigirán después a Bermudas, en la primera visita del monarca a un territorio de ultramar desde su coronación en septiembre de 2022.

Donald Trump, conocido por su admiración a la familia real, declaró a mediados de marzo estar "ansioso" por ver al monarca.

Durante su reinado, la reina Isabel II visitó cuatro veces Estados Unidos, como en 1976 para celebrar el bicentenario de la independencia del país norteamericano.

Contexto de la visita

Esta visita de Carlos III a Estados Unidos, la primera de su reinado, se anuncia en plena guerra en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero por los ataques estadounidense-israelíes contra Irán, con consecuencias económicas a nivel mundial.

Trump mantiene una relación tensa con el primer ministro británico, Keir Starmer, desde el inicio del conflicto, al que acusa de haber apoyado tímidamente a su aliado estadounidense.

"No estamos tratando con Winston Churchill", dijo Trump a principios de marzo, mostrando su "descontento" con un Reino Unido, que en un primer momento había negado a Estados Unidos usar sus bases militares.

Según una encuesta de YouGov publicada el jueves pasado, cerca de la mitad de los británicos (49%) se opone a esta visita.

Varios parlamentarios británicos también se han manifestado contra la visita.

El líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, consideró que este honor "no debería concederse a alguien que insulta y daña" a Reino Unidos "de manera repetida".

En septiembre pasado, Donald Trump fue recibido en visita oficial a Reino Unido, por segunda vez.

FUENTE: AFP