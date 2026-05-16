sábado 16  de  mayo 2026
MÚSICA

Arranca la final de Eurovisión, con Finlandia y Australia como favoritas

Un total de 25 países se disputan el Micrófono de Cristal en la edición de Eurovisión más polémica de los últimos años

La australiana Delta Goodrem interpreta la canción Eclipse en la gran final de la 70ta edición de Eurovisión.&nbsp;

La australiana Delta Goodrem interpreta la canción Eclipse en la gran final de la 70ta edición de Eurovisión. 

EFE

VIENA.- La final de la 70 edición del Festival de la Canción ha arrancado este sábado en Viena con una espectacular actuación del austríaco JJ, ganador el año pasado, con Finlandia y Australia como favoritas y la atención puesta en la reacción que genera en el público la participación de Israel.

Un total de 25 países se disputan el Micrófono de Cristal en la edición más polémica de los últimos años, y la que ha contado con menos países participantes desde 2004, debido al boicot de España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda, Islandia.

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Las casas de apuestas dan como favoritos al dúo finlandés Linda Lampenius y Pete Parkkonen, y su tema 'Liekinheitin' y a Australia y Delta Goodrem, en su regreso a la ciudad donde el país debutó en el festival en 2015.

Grecia, Israel, Rumanía, Bulgaria y Dinamarca figuran también entre las propuestas mejor posicionadas en las apuestas, aunque a cierta distancia de las dos favoritas.

Es justo la presencia de Israel, con Noam Bettan cantando 'Michelle', el elemento más polémico debido a las críticas de esos países a su participación, debido a los ataques militares del Gobierno israelí contra la población civil en Gaza en respuesta a los atentados terroristas de Hamás en octubre de 2023.

El sistema de votación, que también ha sido objeto de críticas, ha cambiado para que cada televidente sólo pueda votar diez veces, y no las veinte habituales hasta ahora.

El diario estadounidense New York Timen ha publicado una investigación que apunta a que una campaña del Gobierno israelí y ese sistema de 20 votos inclinaron el resultado de forma que el representante israelí arrasó en el televoto incluso en países como España, en el que los sondeos indicaban una amplia opinión pública contraría a Israel.

El voto se ha abierto nada más comenzar la primera actuación. Tras las actuaciones de los 25 países, comienza el recuento del voto del público, que se combina con el de los jurados profesionales de cada país.

Radiotelevisión española (RTVE) no retransmite el Festival. Los españoles que quieran seguir el concurso lo podrán hacer por el canal de YouTube de Eurovisión. También podrán votar dentro del grupo 'resto del mundo', que cuenta en el cómputo final como un país más.

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