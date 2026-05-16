Javier Bardem deslumbra en el estreno de "El ser querido" en Cannes

El actor español Javier Bardem posa en el estreno de El ser querido en el Festival de Cine de Cannes.

CANNES.- El Festival de Cannes vivió este sábado una de sus jornadas más estelares, con un Javier Bardem radiante en el estreno de "El ser querido", y otras estrellas como Kristen Stewart o Julianne Moore.

Bardem protagoniza la película del español Rodrigo Sorogoyen en la que da vida a un cineasta famoso que busca reencontrarse con su hija actriz, a la que le propone un papel en su nuevo filme.

Con un elegante esmoquin y pajarita negra, el oscarizado intérprete saludó al público antes posar en la alfombra roja, con el resto del equipo.

"El ser querido" arranca con una secuencia de una veintena de minutos en la que padre e hija (Victoria Luengo) se reencuentran por primera vez en más de una década.

"Fue una escena rodada en tiempo real, basada en la improvisación, pero con una estructura muy clara de qué se tenía que hablar y a dónde teníamos que dirigir la escena", explicó Bardem en una entrevista a AFP antes de la proyección.

El actor de 57 años suele aprovechar grandes momentos mediáticos para alzar la voz contra temas que le indignan, como la guerra en Gaza o el conflicto saharaui.

"Considero importante poder expresar tu punto de vista, sabiendo que habrá gente que estará de acuerdo y gente que no", dijo.

El filme de Sorogoyen es uno de los tres largometrajes españoles que compiten por la Palma de Oro, junto a "Amarga Navidad" de Pedro Almodóvar, y "La bola negra" de Javier Calvo y Javier Ambrossi, en una edición histórica para el cine ibérico.

¿Segunda Palma de Oro?

Este sábado también fue el turno de otra cinta muy esperada: "Sheep in the box", del japonés Hirokazu Kore-eda, quien ya tiene una Palma de Oro por "Un asunto de familia" (2018). Con esta historia sobre una pareja que adopta a un robot humanoide que es exactamente como su hijo fallecido podría llevarse un segundo galardón.

El cineasta japonés es un asiduo de la muestra y ha estado en competición en casi una decena de ocasiones. Múltiples veces ha sido recompensado, como el premio del jurado que obtuvo por "De tal padre, tal hijo" (2013).

Otro habitual de la Croisette es el estadounidense James Gray, que esta vez aspira por sexta vez a coronarse.

Su "Paper tiger", uno de los últimos títulos anunciados por los organizadores, es un thriller en la tónica de sus primeros filmes, "Little Odessa" o "The Yards", obras que fueron aplaudidas por la crítica.

El filme, protagonizado por Scarlett Johansson, Adam Driver y Miles Teller, cuenta cómo dos hermanos que persiguen el sueño americano acaban atrapados en una peligrosa red vinculada a la mafia rusa.

Otra estrella hollywoodiana que acaparó todos los focos fue la actriz Kristen Stewart que, junto a Woody Harrelson, protagoniza la película francesa "Full Phil", del a menudo extravagante Quentin Dupieux.

En ella dan vida a un padre y una hija en plena crisis en una ciudad tomada por los "chalecos amarillos" en una especie de anti-"Emily in Paris".

"La fórmula secreta"

Y en una charla al margen del festival, la actriz estadounidense Julianne Moore instó a las mujeres a unirse para intentar estar más presentes en la gran pantalla, puesto que el número de mujeres y niñas protagonistas en las películas más taquilleras bajó al 37%, un 10% menos en un año.

"No es algo endémico sólo de la industria cinematográfica, es global", dijo Moore, tras recibir el premio Women In Motion del grupo de lujo Kering.

"No hay representación en los medios, no hay representación en la educación superior. Hay muchos ámbitos en los que no tenemos la representación que merecemos", añadió la actriz, ganadora de un Óscar por "Siempre Alice" (2014).

"¿Cómo puedes cambiar esto? Lentamente, de forma constante, alzando la voz, usando tus privilegios, contratando a más gente, hablando de alianzas", dijo Moore. "Siento que las mujeres somos las mejores aliadas unas de otras, y esa es la fórmula secreta".