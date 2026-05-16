En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Un intermediario que ayudó a suministrar las drogas que mataron al actor de Friends Matthew Perry fue encarcelado en California el miércoles. Erik Fleming se convirtió en la cuarta persona en recibir sentencia en relación con la muerte de la estrella canadiense. Perry fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles en 2023.

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A Fleming, de 56 años, se le ordenó cumplir dos años en una prisión federal, seguidos de tres años adicionales de libertad vigilada, tras declararse culpable de conspirar para distribuir ketamina y de distribuir esta droga con resultado de muerte.

El mes pasado, Jasveen Sangha, una mujer británica-estadounidense apodada La Reina de la Ketamina, fue condenada a 15 años de prisión por la muerte del actor. Sangha trabajó con Fleming para venderle 51 frascos de ketamina a Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry.

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Justin Baldoni enfocado en nuevo comienzo

Tras llegar a un acuerdo en la batalla legal con Blake Lively, fuentes cercanas a Justin Baldoni aseguran que el actor y director está concentrado en dejar el conflicto en el pasado y continuar con su vida y obligaciones profesionales desde Nashville.

Baldoni se encuentra residiendo en Nashville junto a su esposa Emily y sus hijos Maiya Grace, de 10 años, y Maxwell Roland-Samuel, de 8. Un informante de la revista People aseguró que para el artista la prioridad es su familia y no quedarse estancado en los conflictos del pasado.

El lunes 4 de mayo, los abogados de Justin y Lively anunciaron en un comunicado conjunto que se había llegado a un acuerdo antes del juicio, el cual estaba previsto que comenzara el 18 de mayo en Nueva York. Ambas partes se declararon victoriosas tras meses de disputas legales.

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Maluma ofrece concierto gratuito en Medellín

El cantante colombiano Maluma dará un concierto gratuito en la Plaza Botero de su natal Medellín para presentar su nuevo álbum, Loco x Volver, que será lanzado este jueves en coincidencia con el espectáculo, cuyas entradas ya están agotadas.

A través de pistas en redes sociales, el artista ha ido revelando detalles del trabajo musical, que incluye posibles colaboraciones y fragmentos de canciones. Para el concierto de este 14 de mayo también están anunciados varios artistas sorpresa que lo acompañarán en tarima.

El álbum llega después de la gira mundial La +Pretty +Dirty World Tour, iniciada en marzo de 2025 en Europa y que continuó por Latinoamérica, con presentaciones en países como México, Colombia y El Salvador, en un espectáculo que incluyó formatos de 360 grados en algunas ciudades.

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Juicio contra el hijo de la princesa Mette Marit

La justicia noruega anunciará el 15 de junio su veredicto en el caso del hijo de la princesa heredera, Marius Borg Høiby, acusado de la violación de cuatro mujeres y actos de violencia contra exparejas, anunció el lunes el tribunal de Oslo.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, Høiby respondió por 40 cargos durante el juicio que se celebró a inicios de año. La fiscalía solicitó una pena de siete años y siete meses de prisión para el joven de 29 años, que no es formalmente miembro de la casa real noruega.

Las supuestas violaciones se habrían cometido tras noches de fiesta, durante las cuales Høiby había consumido alcohol y estupefacientes, y al término de relaciones sexuales consentidas con las presuntas víctimas.

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Karol G honrada en los AMAs

La estrella colombiana Karol G recibirá el Premio Internacional de Excelencia Artística en la 52ª edición de los American Music Awards (AMAs). Además, CBS y Dick Clark Productions también confirmaron que la intérprete tendrá una presentación musical en la ceremonia.

El reconocimiento que la medellinense recibirá honra a los artistas cuya música e influencia cultural logran trascender mundialmente, inspirando y conectando con nuevas audiencias.

Ahora, Karol G se une a la selecta lista de artistas que han sido reconocidos con dicho premio, como Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart. La última vez que se entregó fue en 2009 a Whitney Houston.

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