Congreso en Harvard reúne a talento femenino hispano

"Este congreso nació de la necesidad urgente de visibilizar el liderazgo femenino hispano en espacios de alto nivel", afirmó Cabrales.

Lo que comenzó como un encuentro de mujeres emprendedoras, ha evolucionado hasta convertirse en un referente internacional que convoca a lideresas de múltiples países y sectores, que se desenvuelven en la literatura, belleza, tecnología, comunicaciones y más.

"Cada edición ha sido un peldaño hacia la consolidación de una red global de mujeres que crean, impulsan y reinventan el mundo de los negocios", agregó la directora de EntreLíderes.

La Ph.D. Roselin Cabrales, directora de EntreLíderes Business Strategy School y principal organizadora del V Congreso Mundial de Mujeres Líderes.

Una edición histórica

Desde el primer congreso, que desde 2023 tiene como sede Harvard, se ha marcado un antes y un después.

"Poder realizar año tras año este encuentro en una universidad tan emblemática es un reconocimiento al trabajo colectivo que hemos realizado durante años", dijo Cabrales.

Muestra de ello, es que para esta edición participarán 45 mujeres procedentes de América Latina, España y Estados Unidos; todas expertas en sus áreas y comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Caterina Valentino, Paola Vivas, Gaby Bravo, Jessica Lameda, María Elena Orantes, Belkis Carrillo, Jessica Lozada, Carolina Pereira, Ana Traverso, Rossana Speranza, Lina Tramelli, María Julieta Casanova, Marliseth Ochoa, Marina García, Mirna Isabel Cañete, Ppatricia Sierra, Stefanie Armendariz, Yaima Osorio, Tracy Andrade, Johanna Pabón, Paula Andrea Cepeda, Daniela Mesa Celedón, María Llanos, Joselyn Villalobos Salas, Bielitski Prada, Elienny Dib Caiazzo, Anna Fortea Paricio, Perla Leyva Itzel Romo, Lilibeth Leon Siso, Karen Araya Acosta, Karen G, Cubero, Glenda Hernández, Sajidxa Mariño, Martha Hernandez, Luisa Fernanda Atunes Ortega, Paula Pérez Corredor, Amalia Diaz Enríquez, Marisu Fernández Luzardo, Carla Youngs, Andrea Vergara, Claudia Marcionni, Gisela Rojas y Guadalupe Vázquez junto a Roselin Cabrales, son las conferencista de la quinta edición.

Participantes del V Congreso Mundial de Mujeres Líderes en la Universidad de Harvard.

A ellas se sumarán los conferencistas Martin Curiman, Jonatan Loidi, Andrés Nieto Ramírez, Antonio Porcelli Piussi, Uladislao Dobroski Mora, Cesar Ziegler y Gustavo nava.

"Lo disruptivo está en el contenido, pero también en el corazón de este proyecto: impulsar el cambio desde el liderazgo inclusivo y transformador", aseveró Cabrales.

Serie literaria

El congreso combina conferencias presenciales y paneles virtuales, con más de 60 sesiones transmitidas en línea.

"Queremos que el acceso al conocimiento no tenga fronteras. La tecnología nos permite llegar a líderes que, por diversas razones, no pueden estar físicamente presentes", explicó la Ph.D. "Aquí no solo hablamos de negocios, sino de cómo construir sociedades más equitativas, sustentables y empáticas".

Como ejemplo de esto, es que cada uno de estos encuentros han dado sus frutos en la literatura, pues la serie de libros Mujeres creando, impulsando y reinventando el mundo de los negocios, escrita por conferencistas del congreso, ha sido reconocida como best seller en Amazon.

"Es una prueba de que nuestras voces tienen eco y que las ideas compartidas se convierten en acciones que transforman comunidades", resaltó Cabrales.

La Ph.D. Roselin Cabrales presenta el libro "Mujeres creando, impulsando y reinventando el mundo de los negocios".

Mirada al futuro

Roselin Cabrales afirmó que esta iniciativa seguirá creciendo cada año de forma estratégica. "Nuestro compromiso es seguir formando líderes que inspiren, eduquen y creen impacto real en el mundo".

Para Cabrales, el liderazgo femenino latinoamericano está viviendo un momento de afirmación global. "Nos estamos haciendo visibles, estamos ocupando espacios clave y, sobre todo, lo estamos haciendo juntas."

Para seguir la cobertura especial del Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2025 y conoce a quienes están marcando la diferencia, se puede visitar el sitio web www.entrelideres.com y @congresomundialmujereslideres, en Instagram.