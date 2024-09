Chef Lorena García crea menú especial para enaltecer la Herencia Hispana

Menú con ingredientes hispanos

Para materializar este menú, la experta se basó en una cocina fresca, moderna y latina con técnicas culinarias que dieron como resultado el kampachi tiradito, choclo con queso, pluma ibérica a la parrilla, filete de res y chiripan. Todos, creados con ingredientes emblemáticos de los países de la región. Pero para su degustación, los comensales deben acudir a determinados locales de la cadena Hard Rock: en el restaurante japonés Kuro, se ubica el plato kampachi tiradito; en el italiano Cipresso, choclo con queso; en el de fusión Abiaka, pluma ibérica a la parrilla; en el de parrilla, el filete de res; y en Sports Bar, el chiripan.

"Estos platillos están diseñados para enseñar lo diverso que somos nosotros en nuestra cultura e ir realmente a las bases de nuestra cocina latina; y esto es lo que yo quiero: que la persona que tal vez se identifique con ciertos tipos de platos, tenga la oportunidad -a través de estas culturas como la italiana, la japonesa- probar nuestros sabores latinos de la mejor manera. Y de eso se trata, de poder hacer esa fusión inspirada en cada uno de los restaurantes, pero al mismo tiempo 100% latino; entonces, ahí es donde viene el juego de la creatividad, que es una de las cosas que más me gusta porque yo soy cocinera por pasión, pues mis negocios, mis libros, los programas de televisión, son cosas que vienen añadidas", explicó García, quien por años ha investigado y viajado por el continente para conocer a fondo los ingredientes que hacen vida en la gastronomía hispana.

"Quería escoger ingredientes que fueran muy conocidos en Latinoamérica; por ejemplo, yo como venezolana tenía que proponer la guasacaca hecha con aguacate (risas); el ají amarillo, con una cocina peruana que nos representa tanto; también te traigo una salsa anticuchera, el chimichurri, que es muy conocida en la región", dijo. "Poder traer estos platos que, si bien son conocidos y se tiene una idea, aquí te los voy a presentar de la manera más auténtica, pero también con su giro; de eso se trata, de hacer algo que tenga más impacto", agregó.

Con respecto a los cócteles, la creadora de Chica Restaurant propone el chica-Rita y double trouble. "Me quise traer los cócteles que siempre han estado conmigo, que me representan y que tienen esos sabores latinos. El chica-rita es como mi versión de la margarita: lo hago con piña y es uno de mis cócteles más conocidos en mis restaurante Chica, que está en Las Vegas y Miami; este lo preparo con una sal negra, hago un ahumado del jugo de piña con deliciosas notas de tequila. También te tengo el double trouble, que lo llamo problema doble (risas), y es la fusión del mezcal y tequila en un cóctel muy rico", indicó la presentadora de los programas Vida gourmet, Cocina mundos, De mañanita y El arte del buen gusto.

Reafirmar la diversidad de la cultura latina a través de la cocina

Para Lorena García, el menú que ofrece en los restaurantes de Hard Rock Hotel & Casino Hollywood durante este mes es importante para contribuir con la trascendencia de la cultura hispana en las nuevas generaciones que hacen vida en Estados Unidos.

"Yo creo que esta propuesta es una reafirmación de la que tiene -en este caso- el Hard Rock aquí en Hollywood de representar la diversidad de nuestra cultura Latinoamericana y creo que eso es muy importante, más que todo en este mes donde las comunidades latinas se sienten reafirmadas y representadas en una propiedad como esta y en tantos restaurantes que tal vez no te llegas a enterar que existen; entonces, tomar la decisión de aceptar lo que me propuso Hard Rock fue muy fácil porque ellos buscan lo que yo represento. Al unir ambas fuerzas podemos realzar nuestra cultura y -una vez más- que las comunidades latinas se sientan representadas".

"Creo que es muy importante la diversificación no solo de nuestra cocina sino también de nuestra música, idioma, cultura; que si tú eres de Santo Domingo o de Colombia o de Argentina o de Venezuela, te vas a sentir representado porque estos sabores te llaman y te conectan con tu cultura a través de los platillos", resaltó la jueza del concurso Tournament of Champions, emitido en Food Network, quien lleva dos décadas mostrando sus raíces como venezolana y latina.

"Yo me siento como esa traductora de agarrar todas esas influencias, toda esa información, técnicas, ingredientes... y traducirlos tal vez a un formato donde el mercado americano sienta que acepta, que abre su mente a probar diferentes cosas y que no solamente piensen en el taco, las quesadillas, que tal vez sería una parte de la cocina americanizada de lo que es la méxicana, pero no lo es. Entonces, de eso se trata, de que dentro de la cultura latina somos tan diversos, hay una identificación tan grande, que a mí me gusta ser esa representante y trato de hacerlo de la mejor manera y con mucha responsabilidad porque hay que hacerlo bien y las cosas simples hay que mostrarlas aún mejor para que realmente se sienta la autenticidad", destacó la también productora de televisión y escritora, al asegurar que la cocina hispana es su idioma por excelencia.

"De eso trata chef Lorena: de poder ser la traductora y de poder representar a la comunidad latina en cualquier ámbito desde mis mejores posibilidades", concluyó.

Para conocer los detalles del menú que ofrece Lorena García durante el Mes de la Herencia Hispana en Hard Rock, se puede ingresar en casino.hardrock.com.