Conozca a Maykel Pérez, el arquitecto detrás de los reflectores

- ¿Dónde se origina tu vínculo con la comunicación y cómo evolucionó hasta llegar al manejo de artistas?

Todo empezó en Cuba, donde me gradué en Ciencias de la Información en la Universidad Central de Las Villas. Después de eso, trabajé en el Centro Nacional de Información, desarrollando proyectos vinculados a publicaciones científicas y colaborando con revistas de Europa y América Latina. Luego de salir de Cuba, pasé por Buenos Aires, donde me especialicé aún más en información científica. Fue al llegar a Miami, en 2013, cuando comencé a trabajar con artistas y a adentrarme en el mundo de las relaciones públicas.

- ¿Qué te impulsó a dejar el entorno académico para dedicarte al desarrollo y representación de talentos?

Fue un cambio natural. La comunicación y la estrategia siempre han sido mi pasión. Entendí que podía aplicar mis conocimientos en otro tipo de interacción: aquella que conecta al talento con el público. Y en Miami encontré el ecosistema perfecto para eso, donde pude darle rienda suelta a mi creatividad y aprovechar las oportunidades de un mercado en constante crecimiento. Desde entonces comencé a construir mi camino.

- ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor aporte a la industria en estos años?

Creo que he contribuido a construir puentes. Miami es un hervidero de talento latino, pero no siempre hay visibilidad ni estrategia detrás. Mi objetivo ha sido ayudar a que esos artistas no solo tengan presencia, sino también una narrativa sólida que los respalde. Desde mi rol como director de marketing en dlb Ediciones, he gestionado campañas de prensa que incluso han llegado a Times Square. Es una mezcla de creatividad, experiencia y visión a largo plazo.

- ¿Qué papel juega tu empresa en ese proceso?

Somos más que una agencia. Ofrecemos representación, booking, asesoría estratégica y, sobre todo, credibilidad. Para nosotros no se trata de fabricar celebridades efímeras, sino de acompañar trayectorias que tengan sustancia. Lo digo siempre: no hacemos estrellas, somos arquitectos de sus carreras.

- Has recibido reconocimientos importantes, como Publicista del Año y Perfiles de Éxito 2024. ¿Qué significan para ti estos premios?

Más allá del reconocimiento público, son una validación del trabajo constante y de la confianza que han depositado en mí artistas, colegas y medios. Compartir escenario con figuras como Leila Cobo de Billboard es un honor y un impulso para seguir creciendo.

- ¿Cuál es el secreto para destacar en un mercado tan competitivo como el de Miami?

Pasión, disciplina y una estrategia bien pensada. Hay que estar atento a las tendencias, pero también tener la sensibilidad para contar historias que conecten emocionalmente con el público. En mi caso, nunca dejo de estudiar, observar y reinventarme.

- ¿Qué le dirías a los jóvenes latinos que quieren abrirse camino en esta industria?

Que no tengan miedo de empezar desde cero, que cada paso cuenta. Que apuesten por la excelencia y que entiendan que la reputación se construye con trabajo diario. Y, sobre todo, que recuerden que su voz puede ser tan poderosa como su talento si saben comunicarla bien.

Con un enfoque meticuloso y una visión clara, Maykel Pérez ha logrado abrirse paso y convertirse en un referente. En sus palabras, el éxito no se improvisa: se construye, se comunica y se defiende todos los días.