Coproducciones europeas triunfan en Sundance

Del lado de la Competición dramática de Estados Unidos, Minari de Lee Isaac Chung obtuvo tanto el Gran premio del jurado, así como el premio del público; la cinta sigue a una familia coreana que se muda a Arkansas, EEUU en la década de los 80 en busca del sueño americano.

A continuación, la lista completa de ganadores:

COMPETICIÓN DRAMÁTICA DE ESTADOS UNIDOS

Gran premio del jurado: Minari

Premio del público: Minari

Premio a la dirección: Radha Blank - The 40-Year-Old Version

Premio Waldo Salt por guion: Edson Oda - Nine Days

Premio especial del jurado por ensamble actoral: Charm City Kings

Premio especial del jurado Auteur: Josephine Decker - Shirley

Premio especial del jurado por Neorealismo: Eliza Hittman - Never Rarely Sometimes Always

COMPETICIÓN DOCUMENTAL ESTADOS UNIDOS

Gran premio del jurado: Boys State

Premio del público: Crip Camp

Premio a la dirección: Garrett Bradley - Time

Premio especial del jurado a cineasta emergente: Arthur Jones - Feels Good Man

Premio especial del jurado a cineasta con impacto social: Elyse Steinberg, Josh Kriegman, Eli Despres - The Fight

Premio especial del jurado por edición: Tyler H. Walk - Welcome to Chechnya

Premio especial del jurado por innovación en narrativa no ficción: Kirsten Johnson - Dick Johnson Is Dead

COMPETICIÓN MUNDIAL DE CINE DRAMÁTICO

Gran premio del jurado: Yalda, a Night for Forgiveness

Premio del público: Sin señas particulares

Premio a la dirección: Maïmouna Doucouré - Cuties

Premio especial del jurado por actuación: Ben Whishaw - Surge

Premio especial del jurado a cineasta visionario: Lemohang Jeremiah Mosese - This Is Not a Burial, It’s a Resurrection

Premio especial del jurado a mejor guion: Fernanda Valadez y Astrid Rondero – Sin señas particulares

COMPETICIÓN MUNDIAL DE CINE DOCUMENTAL

Gran premio del jurado: Epicentro

Premio del público: The Reason I Jump

Premio a la dirección: Iryna Tsilyk - The Earth is Blue as an Orange

Premio especial del jurado por edición: Mila Aung Thwin, Sam Soko, Ryan Mullins - Softie

Premio especial del jurado por cinematografía: Micrea Topoleanu, Radu Ciorniciuc - Acasa, My Home

Premio especial del jurado por narración creativa: Benjamin Ree - The Painter and the Thief

OTROS PREMIOS

Premio del público Next: Te llevo conmigo

Premio innovador Next: Te llevo conmigo

Premio Alfred P. Sloan a largometraje: Tesla

Premio Instituto Sundance NHK: Kirsten Tan - Higher

Premio Instituto Sundance/Amazon Studios productores por narrativa de largometraje: Huriyyah Muhammad - Farewell Amor

Premio Instituto Sundance/Amazon Studios productores por narrativa de largometraje documental: Diane Becker y Melanie Miller of Fishbowl Films - Whirlybird

Premio Instituto Sundance/Tutoría Adobe por edición documental: Carla Gutierrez

Premio Instituto Sundance/Tutoría Adobe por edición narrativa: Affonso Gonçalves