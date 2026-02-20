viernes 20  de  febrero 2026
J.R. Ramírez y su papel más demandante en "It´s Not Like That"

Entrevista al actor J.R. Ramírez por su participación en It´s not Like That, la nueva serie de The Wonder Project para Prime Video

El luto, el amor y la gracia transformarán a los personajes de It´s Not Like That.

Cortesía/ Amazon MGM Studios
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
Entrevista con el actor J.R. Ramírez por su participación en "It´s not Like That", la nueva serie de The Wonder Project para Prime Video. Un drama urbano donde la religión y el luto convergen para transformar a sus protagonistas">

MIAMI.- Ya está disponible en Prime Video la serie It's Not Like That, lo nuevo que trae The Wonder Project, un drama urbano donde la religión y el luto convergen para transformar a sus protagonistas.

Creada por Ian Deitchman y Kristin Rusk Robinson, la historia explora a través de 2 familias, aparentemente normales, temas complejos como el luto, el divorcio, el bullying, las adicciones, la depresión y cómo la religión puede confrontar y ayudar a los personajes en este proceso.

A través de múltiples perspectivas (un reverendo viudo que intenta rehacer su vida, una mujer de mediana edad que debe enfrentarse a un sorpresivo divorcio, adolescentes que lidian con los problemas y ausencias de sus padres), It's not Like That nos sumerge en los pequeños dramas de la vida cotidiana y la posibilidad de reencontrarnos en el otro.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el actor J.R. Ramírez, quien da vida a David, un hombre cuya vida será sacudida luego de la muerte de la esposa de su mejor amigo, llevándolo a tomar decisiones drásticas en su matrimonio.

Con un pasado marcado por el alcoholismo, lidiando con las consecuencias de un divorcio abrupto y confrontado por sus hijos, David deberá aprender a conectar con sus sentimientos y reencontrarse a sí mismo.

J.R Ramírez contó qué fue lo que le atrajo del guión cuando aceptó el trabajo y por qué David es el personaje más complejo que ha interpretado. También resaltó el ambiente colaborativo en el set, lo que aprendió de esta historia y lo que espera que los espectadores se lleven de ella.

