Coronavirus: Pelle Almqvist, de The Hives, en recuperación

Y añade que a partir de ahora van a compartir actuaciones en vivo del grupo en una serie de conciertos llamada "The Hivemanor Livemanor", que sirve para entretenerse hasta que puedan volver a actuar.

El primero de estos conciertos data de enero de 2009 en Sidney y el repertorio incluye versiones de los Rolling Stones, Misfits, Billie Holiday, The Hellacopters o Dion and The Belmonts.