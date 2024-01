Cristina Saralegui celebra cumpleaños 76 y desmiente rumores

"Señores, llegó el momento. Aquí en Despierta América estamos de fiesta y nos vamos a poner de pie porque celebramos la vida y el legado de una gran mujer. Es orgullo para toda nuestra comunidad hispana y del mundo entero", expreso Karla Martínez.

"Galardonada, periodista, presentadora y escritora que ha revolucionado la televisión en español con su estilo franco, con su estilo original. Marcó la diferencia informando sobre temas controversiales e importantes para todos los latinos", agregó Alan Tacher.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristina Saralegui (@cristinasaralegui)

"Sin ninguna presión... Hi (hola). Hola, niños", fueron las primeras palabras de Cristina Saralegui al pisar el estudio de Univision, donde recordó que la última vez que fue a Despierta América estuvo acompañada de Guillermo del Toro.

Asimismo, la cubana -quien nació el 29 de enero de 1948 en La Habana- trajo a colación las noticias falsas que se han generado por su ausencia en la pantalla chica durante los últimos 14 años.

"Hace mucho tiempo que no me ven en televisión y yo no soy persona de postear en las redes. Yo la verdad es que soy muy privada, no salgo mucho. Entonces, la gente está preocupada y me están diciendo que ¿si estamos bien? Me escribe hasta mi prima de España: '¿tú estás bien, Mati? Entonces, lo de la televisión que hay más caliente en este momento es la teleserie de Sofía Vergara", expresó Saralegui, quien -como experta del entretenimiento- trajo a relucir la receptividad que ha tenido Griselda en Netflix. "Tuve la suerte de ser jefa de Sofía Vergara durante un año completo, haciendo un programa que produjimos para Univision que se llamó A que no te atreves y la estrella de ese programa era Sofía Vergara", rememoró.

"Me han matado cuatro veces"

"En internet a mí me han matado cuatro veces. La semana pasada mataron a Julio Iglesias a Enrique, a José Feliciano... sí, nos matan a todos. Entonces, se ponen a poner cosas muy, muy, feas, muy desagradables, que no son verdad. Entonces, yo le dije a mi hija Luz María Doria, la jefa de ustedes... (venir a hacer esta entrevista)", dijo Cristina.

Para la conductora de El show de Cristina -quien estuvo en la palestra pública por más de dos décadas- la vida privada es muy importante. En tal sentido, explicó que desde su retiro de la televisión, la privacidad juega un papel muy importante en su día a día.

"Yo estoy retirada hace 14 años y calladita te ves más bonita; en mi casa sin jorobar a nadie, sin meterme con nadie, pero que va", declaró. "Me la paso súper bien (en casa) por eso quiero decirle a la gente que no se preocupen más... pusieron un filtro mío -no de vieja, vieja estoy- de momia, como si me hubieran desenterrado... entonces, que yo estaba vieja, en una silla de ruedas, enferma", añadió.

Con respecto a los rumores de la supuesta drogadicción, alcoholismo, quiebra financiera y estado de salud de su hijo, Cristina Saralegui negó todos estos problemas y aseguró que su hijo está recuperado.

"Jon Marcos Ávila, ese niño estuvo tan enfermo. Está tan bien, gracias a Dios... después de tantos años con una enfermedad bipolar, que la gente no sabe qué es eso", declaró.

"Miren, yo les voy a decir la verdad: yo no soy ni alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada. ¿En qué cabeza cabe con todo lo que yo he trabajado en mi vida, que nosotros -que éramos dueños de tres estudios de televisión- vamos a estar quebrados?. Ustedes son brutos", sentenció.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Despierta America (@despiertamerica)

La Oprah Latina

La hija de Francisco René Saralegui Álvarez y de María Cristina de las Nieves Santamarina Díaz emigró a Miami en 1960 ante la irrupción de Fidel Castro al poder en Cuba.

En 1989, Cristina Saralegui debutó como conductora y productora ejecutiva de El show de Cristina, en Univision. Basado en entrevistas a artistas y famosos, así como problemas sociales como drogas, alcoholismo y diversos temas como ciencia, religión, el programa se convirtió en un éxito televisivo y estuvo al aire durante 21 años.

Esta trayectoria hizo que Saralegui se ganara el sobrenombre de la Oprah latina.

Embed

Tras su retiro de la televisión, en 2014 la cubanaestadounidense lanzó al mercado el libro autobiográfico ¡Pa’rriba y pa’lante! Mis secretos para triunfar en tu carrera, tu relación y tu vida.