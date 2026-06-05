viernes 5  de  junio 2026
CONTROVERSIA

Abogado de Maribel Guardia asegura que la actriz es la tutora de su nieto

El representante legal señaló que no han recibido una notificación de que Addis Tuñón es la nueva tutora de José Julián

Maribel Guardia ofrece sus declaraciones a la prensa tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. La madre de Jenni Rivera le envió mensajes de apoyo a la actriz.

Maribel Guardia ofrece sus declaraciones a la prensa tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. La madre de Jenni Rivera le envió mensajes de apoyo a la actriz.

Captura de pantalla/YouTube/Imagen Entretenimiento
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de trascender que la periodista Addis Tuñón sería la nueva tutora legal de José Julián, fruto del matrimonio de Julián Figueroa con Imelda Garza Tuñón; el abogado de Maribel Guardia aseguró que la actriz continúa siendo la representante del menor.

“A nosotros no nos han notificado nada de que la señora Maribel haya dejado de ser la tutora”, dijo al programa Todo para la Mujer en la edición del jueves 4 de junio.

Lee además
Maribel Guardia habla sobre el apoyo que ha recibido de familiares, amigos y seguidores, tras la muerte de su hijo.
FAMOSOS

Maribel Guardia habla de la relación de su nieto y nueva tutora tras perder custodia del menor
El rockero argentino Carlos Indio Solari falleció el 5 de junio de 2026 a los 77 años, según un informe policial obtenido por la AFP. Fue uno de los artistas más influyentes de Argentina en los últimos 40 años.
OBITUARIO

El Indio Solari, leyenda del rock argentino, muere en Buenos Aires a los 77 años

“Vamos a analizar cuándo se dio esa determinación, por qué no nos han notificado, con qué circunstancias y, en su caso, apelar esta resolución. La ley permite inconformidades si fuera el caso”, insistió.

Testamento

Sobre el caso de Marco Chacón como albacea, el abogado señaló que tampoco ha llegado alguna instrucción que lo despoje de ser el administrador de la herencia de Julián Figueroa y de José Julián.

“Sigue fungiendo como tal. No ha habido ninguna decisión de un juez que lo deje fuera. Él sigue llevando a cabo los trabajos de manera normal. Estamos tratando de impulsar el procedimiento para que avancemos”.

El letrado señaló que Chacón es el representante legal de Julián Figueroa en su testamento. “Él, con ese reconocimiento, comparece en la sucesión de Joan Sebastian para justificar que él representa a Julián y a la vez, que José Julián es el heredero universal de su papá Julián Figueroa”, indicó.

Reacción de Guardia

En días pasados, Maribel Guardia rompió el silencio en torno a la decisión de que la periodista Addis Tuñón sea la nueva tutora legal de su nieto, José Julián. En una declaración que dio a Radio Fórmula, la actriz rechazó la postura de la nueva representante y aseveró que nunca ha tenido relación con el menor.

Asimismo, manifestó que en los años que su hijo y nuera vivieron con ella, nunca vio a Addis Tuñón compartir con el pequeño.

"Yo nunca la vi por mi casa en los ocho años que vivió el niño conmigo. Nunca fue a verlo, nunca fue un cumpleaños, nunca fue una Navidad, jamás llegó a la casa. Entonces, bueno, espero que este último año haya tenido contacto con él para que tenga un acercamiento de verdad amoroso hacia el niño, ¿no?".

Temas
Te puede interesar

El Louvre explora la escultura española del s.XVII con obras de Valladolid

Raphael recuerda el episodio de salud que complicó su vida

Muere James Handy, actor de "Jumanji" y "Top Gun: Maverick", tras ser apuñalado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Melanie Hyer y Ryan Whiten.
SUCESOS

«No había ningún indicio»: la consternación de Doral ante la muerte de una familia muy conocida

El dictador Raúl Castro (izquierda) saluda junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel (centro) durante una sesión de la Asamblea Nacional que seleccionará al Consejo de Estado de Cuba, en La Habana, el 18 de abril de 2018.
Nueva oleada

EEUU sanciona al designado gobernante cubano y a miembros de la familia de Raúl Castro

Para muchos integrantes de la diáspora, los acontecimientos relacionados con Óscar Pérez forman parte de una herida colectiva todavía abierta video
VENEZUELA

Ocho años tras la verdad: El documental que revive el asesinato de Óscar Pérez llega a Miami

El entrenador del Benfica, José Mourinho, reacciona durante una conferencia de prensa en la víspera del partido de ida de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Benfica Campus en Seixal, a las afueras de Lisboa, el 16 de febrero de 2026. 
FÚTBOL

Benfica confirma el interés de Florentino Pérez por Mourinho

Fondo Monetario Internacional (FMI).
POLÍTICA

FMI y Venezuela profundizan contactos tras años de limitada relación institucional

Te puede interesar

Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.
PRESIÓN

EEUU ante la ONU: 'Pedimos cosas muy simples al régimen cubano'

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Shevrin Jones es actualmente senador estatal por el partido demócrata. 
ELECCIONES 2026

Shevrin Jones lanza campaña al Congreso federal por el distrito 24 de Florida

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.
PRESENTACIÓN

Doral se consolida como epicentro cultural con cuarta edición de la DIAF 2026

Maribel Guardia ofrece sus declaraciones a la prensa tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. La madre de Jenni Rivera le envió mensajes de apoyo a la actriz.
CONTROVERSIA

Abogado de Maribel Guardia asegura que la actriz es la tutora de su nieto

Matthew Castillo es postulado como jefe de la Policia de Doral.
DESIGNACIÓN

Doral nombra a Matthew Castillo como nuevo jefe de Policía