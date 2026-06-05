Abogado de Maribel Guardia asegura que la actriz es la tutora de su nieto

Maribel Guardia ofrece sus declaraciones a la prensa tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. La madre de Jenni Rivera le envió mensajes de apoyo a la actriz.

MIAMI.- Luego de trascender que la periodista Addis Tuñón sería la nueva tutora legal de José Julián , fruto del matrimonio de Julián Figueroa con Imelda Garza Tuñón; el abogado de Maribel Guardia aseguró que la actriz continúa siendo la representante del menor.

“A nosotros no nos han notificado nada de que la señora Maribel haya dejado de ser la tutora”, dijo al programa Todo para la Mujer en la edición del jueves 4 de junio.

“Vamos a analizar cuándo se dio esa determinación, por qué no nos han notificado, con qué circunstancias y, en su caso, apelar esta resolución. La ley permite inconformidades si fuera el caso”, insistió.

Testamento

Sobre el caso de Marco Chacón como albacea, el abogado señaló que tampoco ha llegado alguna instrucción que lo despoje de ser el administrador de la herencia de Julián Figueroa y de José Julián.

“Sigue fungiendo como tal. No ha habido ninguna decisión de un juez que lo deje fuera. Él sigue llevando a cabo los trabajos de manera normal. Estamos tratando de impulsar el procedimiento para que avancemos”.

El letrado señaló que Chacón es el representante legal de Julián Figueroa en su testamento. “Él, con ese reconocimiento, comparece en la sucesión de Joan Sebastian para justificar que él representa a Julián y a la vez, que José Julián es el heredero universal de su papá Julián Figueroa”, indicó.

Reacción de Guardia

En días pasados, Maribel Guardia rompió el silencio en torno a la decisión de que la periodista Addis Tuñón sea la nueva tutora legal de su nieto, José Julián. En una declaración que dio a Radio Fórmula, la actriz rechazó la postura de la nueva representante y aseveró que nunca ha tenido relación con el menor.

Asimismo, manifestó que en los años que su hijo y nuera vivieron con ella, nunca vio a Addis Tuñón compartir con el pequeño.

"Yo nunca la vi por mi casa en los ocho años que vivió el niño conmigo. Nunca fue a verlo, nunca fue un cumpleaños, nunca fue una Navidad, jamás llegó a la casa. Entonces, bueno, espero que este último año haya tenido contacto con él para que tenga un acercamiento de verdad amoroso hacia el niño, ¿no?".