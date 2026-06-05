La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio este domingo 31 de mayo en una ceremonia íntima, celebrada en el Ayuntamiento de Old Marylebone, Londres.

Según el medio británico The Sun, a la ceremonia solo asistieron un pequeño grupo de amigos y familiares. La pareja y los asistentes estuvieron acompañados por un equipo de seguridad. Sin embargo, no fue necesaria la intervención en ningún momento.

Por otro lado, un empleado del registro civil manifestó que la pareja lucía elegantes y costosos atuendos y que estaba acompañada por su familia. Se espera que la pareja celebre por todo lo alto su unión en Sicilia, Italia, el fin de semana del 5 al 7 de junio.

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Cancelan conciertos Travis Scott y Kanye West en Italia

Los conciertos de los raperos estadounidenses Travis Scott y Kanye West, previstos para el 17 y 18 de julio respectivamente, en un festival de música en Reggio Emilia, en Italia, han sido cancelados por motivos de seguridad y orden público.

La Delegación de Gobierno comunicó anoche la orden de cancelar ambos conciertos después de que tanto la provincia como el municipio de Reggio Emilia solicitaran aclaraciones sobre el plan de seguridad y otra información sobre la logística del festival, ante el temor de que la organización no estuviera preparada para gestionar la llegada de decenas de miles de personas.

Además, la asociación de consumidores Codacons y las comunidades judías de Reggio Emilia y Módena habían solicitado la intervención de la Delegación de Gobierno sobre todo respecto a la actuación de Kanye West, que también fue vetado en Reino Unido por sus declaraciones antisemitas y posiciones sobre el nazismo.

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Blake Lively reclama honorarios legales e indemnización a Justin Baldoni

Los abogados de la actriz estadounidense Blake Lively comparecieron nuevamente ante un juez de Nueva York el lunes para exigir el pago de honorarios legales e indemnización por daños y perjuicios a Justin Baldoni, coprotagonista de It Ends with Us, tras el acuerdo alcanzado el mes pasado en su larga batalla legal.

El equipo legal de la actriz, de 38 años, argumentó que la demanda por difamación interpuesta por Baldoni y su productora, Wayfarer Studios, era una represalia prohibida por la ley de California. Los abogados de Baldoni rechazaron la demanda.

Lively presentó su primera denuncia contra Baldoni en diciembre de 2024, alegando que el actor —quien también dirigió la película— había hablado de forma inapropiada sobre su vida sexual e intentó modificar la película para incluir escenas sexuales que no figuraban en el guion.

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Bad Bunny inicia con éxito su histórica residencia en Madrid

El presente es latino, canta en español y este sábado ha dejado un baile inolvidable y conciliador en Madrid, eventual punto de encuentro de muchas de las culturas iberoamericanas, en el inicio de una histórica residencia de Bad Bunny con Myke Towers como invitado inaugural.

Las primeras 64.000 personas de las 640.000 que pasarán por estos diez conciertos en el estadio Metropolitano de la capital española han disfrutado ya de la tremenda descarga de energía de la gira de este Debí tirar más fotos que ya ha marcado registros únicos, como el primer Grammy al álbum del año para un disco en español.

Seis años hacía que el Conejo Malo no se pasaba por la ciudad, un plazo en el que ha crecido hasta convertirse en una figura tan determinante de la música global que, cuando en el futuro se recuerden los años 20 de este siglo, él aparecerá indisolublemente ligado a ellos de la misma manera que Michael Jackson a los 80 o Nirvana a los 90.

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Aseguran que Alex Rodríguez quiere retomar relación con Jennifer López

El romance entre Alex Rodríguez y Jaclyn Cordeiro ha llegado a su fin. La noticia la confirmó la propia coach de fitness al medio de entretenimiento TMZ. No obstante, una fuente cercana ha afirmado que el corazón del exbeisbolista continúa interesado en JLo.

Sin embargo, desde el círculo cercano a Jennifer López, la información parece sorprender, al tiempo que no creen que ella esté dispuesta a algo más.

Jennifer y Alex se conocieron en un partido de los Yankees en 2005, pero fue en 2017 cuando floreció el affair. En la Met Gala de ese año confirmaron el romance. Durante un viaje a las Bahamas, en marzo de 2019, la pareja se comprometió; sin embargo, el 15 de abril de 2021 confirmaron su separación.

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