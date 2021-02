Cristina Saralegui: "Hoy hasta El Puma tiene un talk show"

"Me dijo: 'Oye, tú, me acabo de vacunar [contra el COVID-19]'. Y yo le dije: 'No, yo no me voy a vacunar'. Y me dijo: '¿Por qué? No seas estúpida, tú que eres tan inteligente, ¡qué es eso!' ", compartió Saralegui acerca de la conversación que sostuvo con el empresario y productor musical.

"No quería ponerme la vacuna por meterme en todos los websites de noticias, por estar creyéndole al presidente de turno, por estar de boba. Debería de haber investigado mejor. Si Emilito no me saca de los pelos de mi casa, no me inyecto", agregó, revelando que Emilio Estefan la convenció a vacunarse.

El empresario musical —junto con su esposa Gloria Estefan y su sobrina Lili Estefan— está entre las amistades verdaderas que Saralegui conservó tras su salida de la cadena Univision hace una década.

"En la vida hay química con una gente y con otra no. Hoy que llevo tanto tiempo sin trabajar, prefiero hablar de las personas que todavía están en mi vida, que todavía adoro", comentó Cristina Saralegui refiriéndose a personas como los actores César Evora y Fernando Colunga, la periodista María Antonieta Collins y la familia Quintanilla, entre otros a quienes aún las une el cariño de una sincera amistad.

"No fue como que te botan del trabajo y te vas del trabajo y se fueron. No, ellos están ahí siempre".

Si de grandes amores se trata, no pueden faltar sus más allegados: su compañero de treinta y siete años, Marcos Ávila, sus tres hijos, Jon, Cristina y Stephanie —hija de Ávila— y sus cuatro nietos.

"Son casi diez años que no estoy en la televisión. Lo más importante que considero en estos 73 años de vida que acabo de cumplir es que tienes que terminar las cosas igual de bien que las empezaste", dijo la periodista, quien cuida rigurosamente su salud tras su diagnóstico de ataxia, un trastorno que causa, entre otros males, falta de equilibrio y caídas.

"Me puse viejita, tengo una artritis que no puedo con mi vida", comentó, entre risas, Cristina Saralegui. Y añadió: "En esta vida lo que hay que tener es calidad de vida. Si no tienes calidad de vida, por lo menos atrévete a tratar".

Por tanto afirma que no piensa interrumpir su nueva vida, en la cual se levanta a la hora que desea, lee todo lo que quiere en su tableta (noticias, naturalmente, pero también uno que otro artículo sobre ovnis), cuida a sus nietos y hace joyería, entre otras cosas, a menos que un proyecto que le quite el aliento toque a su puerta.

"Si te pones a ver Instagram, YouTube, hasta José Luis Rodríguez, "El Puma" tiene un talk show en su casa. Todo el mundo está trabajando en eso que es el futuro; a mí no me interesa", reveló Cristina Saralegui, quien ha recibido y rechazado diversas propuestas laborales que la tentaron, pero no la convencieron.

"Me gustaría más hacer un especial de vez en cuando. No quiero hacer lo que ya hice. Ya después de que eres el número uno, ¿qué mas vas a ser? ¿El número cero?".