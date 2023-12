Críticos de Nueva York eligen "Killers of the Flower Moon" como mejor película de 2023

El director de cine estadounidense Martin Scorsese habla en el escenario promocionando la película Killers of the Flower Moon durante la presentación de Paramount Pictures en CinemaCon 2023.

NUEVA YORK.- Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna) de Martin Scorsese fue nombrada mejor película del año por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York.

Es la tercera vez que Scorsese recibe el premio a la mejor película por parte de los críticos de su ciudad natal, quienes nombraron a GoodFellas (Buenos muchachos) de 1990 como mejor película, así como a The Irishman (El irlandés) de 2019. El grupo también premió como mejor actriz a Lily Gladstone, que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio Killers of the Flower Moon.