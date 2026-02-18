Bad Bunny protagoniza "Porto Rico", drama épico dirigido por Residente

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

LOS ÁNGELES.- Bad Bunny , que inició el año con la victoria de un Grammy histórico y un espectáculo visto por millones, protagonizará su primera película : el drama épico Porto Rico, en el debut como director del también artista puertorriqueño René " Residente " Pérez Joglar.

La cinta, que contará con actuaciones de estrellas como Viggo Mortensen , Javier Bardem y Edward Norton, estará producida por el oscarizado mexicano Alejandro González Iñárritu.

Porto Rico sigue la historia de José Maldonado Román, conocido como "Águila Blanca", un revolucionario que luchó contra el colonialismo a finales del siglo XIX.

"Llevo toda una vida soñando con este momento. Comencé a escribir esta historia hace muchos años, entre giras, encuentros, desencuentros, triunfos y desaciertos", escribió en Instagram Residente, a cargo del guión junto al oscarizado Alexander Dinelaris (Birdman).

La película "fusiona una gran escala histórica con un enfoque visceral y poético, y una narrativa envolvente basada en hechos reales", agregó un comunicado.

El rapero y fundador de Calle 13 publicó un carrusel de fotos históricas y agradeció al equipo que le acompaña en el proyecto cinematográfico donde Bad Bunny tendrá "su primer rol protagónico".

Éxitos

El reguetonero de 31 años está en una racha imparable.

A comienzos de febrero conquistó tres Grammys con su aclamado DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que se coronó como el primer álbum del año totalmente en español.

Una semana después, desplegó su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, la presentación musical más vista del mundo con más de 120 millones de espectadores, en el cual ensalzó los ritmos, colores, sabores y tradiciones de Puerto Rico. Y ahora viene por la pantalla grande.

Benito Antonio Martínez Ocasio ya había incursionado en el cine con roles menores en cintas como Tren bala, junto a Brad Pitt, y "Caught Stealing", con Austin Butler, pero Porto Rico marcará otro hito en la carrera del artista responsable de globalizar el reguetón.

Residente, también actor, músico y productor, comentó que lo que buscaba para encabezar su primera aventura como director era "alguien que duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero".

Edward Norton, otro de los productores del proyecto, destacó el potencial de la dupla Residente-Bad Bunny.

"Todo el mundo sabe que René es un poeta del lenguaje y del ritmo. Ahora también verán que es un visionario visual. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama encontrando la mecha de dinamita que llevaba tiempo esperando".

FUENTE: AFP